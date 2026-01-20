Şırnak'ta Yeni Evlilere Nakdi Destek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Şırnak'ta Yeni Evlilere Nakdi Destek

Şırnak\'ta Yeni Evlilere Nakdi Destek
20.01.2026 16:48  Güncelleme: 16:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şırnak Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla hazırlanan proje kapsamında, ilk etapta şartları taşıyan 24 yeni evli çifte 60 bin lira tutarında nakdi destek sağlandı.

Şırnak Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla hazırlanan proje kapsamında, ilk etapta şartları taşıyan 24 yeni evli çifte 60 bin lira tutarında nakdi destek sağlandı.

Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka'nın seçim vaatleri arasında yer alan, yeni evlenen çiftlere çeyiz paketinin ilk etabı, başvurusu olumlu sonuçlanan 24 çifte verilen 60 bin lira nakdi destekle hayata geçti. Evlilik çeyizi dağıtım töreninde konuşan Başkan Yarka, Şırnak Belediyesinin sosyal belediyecilik anlayışı ile hareket ederek yeni yuva kuran çiftlere destek verdiklerini belirtti. Başkan Yarka, "Bugün burada sadece bir yardım programı için değil, yeni umutların yeşermesi adına bir başlangıç için bir aradayız. Şehirleri güzelleştiren sadece binalar değil, mutlu ve güçlü ailelerdir. Bu nedenle insana yapılan yatırım, her şeyden daha kıymetlidir" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2025 yılını 'Aile Yılı' ilan etmesini hatırlatan Başkan Yarka, bu doğrultuda belediye meclisinden geçirilen kararla projeyi hayata geçirdiklerini belirtti. 1 Eylül 2025 tarihinden sonra evlenen ve gelir kriterini karşılayan çiftlerin bu destekten faydalanabildiğini ifade eden Başkan Yarka, projenin ilk uygulamasının 2026 yılının ocak ayında gerçekleştirildiğini, bir sonraki dağıtımın ise mart ayında yapılacağını söyledi. Başkan Yarka, "Biz güçlü ailelerin, güçlü Şırnak'ın ve güçlü Türkiye'nin temeli olduğuna inanıyoruz. O yüzden naçizane bir temennimiz var, Rabbim nasip ederse, evlerinizden çocuk sesi eksik olmasın; hatta nüfusumuz artsın diye dört çocuklu, kalabalık, muhabbetli sofralarınız olsun" diye konuştu.

"Ayrım yapmadan destek oluyoruz"

Şırnak Belediyesi olarak hiçbir ayrım gözetmeden hizmet ürettiklerini dile getiren Başkan Yarka, "Fikrine, partisine, görüşüne bakmaksızın şartları taşıyan herkes bizim için değerlidir. Bu destekle çiftlerimize nakit yardım yapmayı tercih ettik. Böylece ihtiyaçlarını kendi önceliklerine göre karşılayabilecekler" şeklinde konuştu.

Belediyenin dar gelirli vatandaşlara yönelik birçok sosyal projesi bulunduğunu da aktaran Başkan Yarka, doğalgaz, gıda destekleri ve sağlık alanında yapılan çalışmalara dikkat çekti. Sosyal ve Kültür İşleri Müdürlüğü bünyesine kazandırılan yeni minibüsle, özellikle kırsal bölgelerde yaşayan hasta vatandaşların ulaşım ihtiyaçlarının karşılanacağını belirtti.

Konuşmasının sonunda yeni evlenen çiftlere tavsiyelerde bulunan Başkan Yarka, evliliğin kutsal bir müessese olduğunu vurgulayarak, "Evliliğin kıymetini bilin. Sevgi, saygı ve sabırla yürütülen her evlilik güçlenir. Allah yolunuzu açık etsin, sizlere hayırlı kazançlar ve mutlu bir aile hayatı nasip etsin" ifadelerini kullandı.

Tören, yeni evli çiftlerle birlikte çekilen toplu hatıra fotoğrafı ile sona erdi. Şırnak Belediyesi'nin sosyal destek projelerinin önümüzdeki dönemde de artarak devam edeceği belirtildi. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA

Şırnak Belediyesi, Yerel Yönetim, Ekonomi, Şırnak, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Şırnak'ta Yeni Evlilere Nakdi Destek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sokak sokak geziyor, bastığı broşürle gördüğünü uyarıyor Sokak sokak geziyor, bastığı broşürle gördüğünü uyarıyor
Cezaevinden kaçan mahkum mahalleyi birbirine kattı Cezaevinden kaçan mahkum mahalleyi birbirine kattı
Kar yağışına aldırış etmedi: -6 derecede deniz keyfi Kar yağışına aldırış etmedi: -6 derecede deniz keyfi
Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev istifa etti Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev istifa etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İranlı kardeşlerimizin tuzaklarla dolu bu dönemi inşallah geride bırakacağına inanıyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan: İranlı kardeşlerimizin tuzaklarla dolu bu dönemi inşallah geride bırakacağına inanıyoruz
Çığ altında kalan çoban hayatını kaybetti Çığ altında kalan çoban hayatını kaybetti

18:09
Adalet Bakanı Tunç: Bayrağımıza yönelik alçak girişimle ilgili savcılık soruşturma başlattı
Adalet Bakanı Tunç: Bayrağımıza yönelik alçak girişimle ilgili savcılık soruşturma başlattı
17:32
Sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan kadın komşusunun müdahalesiyle kurtuldu
Sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan kadın komşusunun müdahalesiyle kurtuldu
17:29
Fenerbahçe, Bankalar Birliği anlaşmasından çıktı
Fenerbahçe, Bankalar Birliği anlaşmasından çıktı
17:02
İletişim Başkanı Duran’dan bayrağımıza yapılan saldırıya sert tepki
İletişim Başkanı Duran'dan bayrağımıza yapılan saldırıya sert tepki
16:52
Sınırda tehlikeli provokasyon: Telleri parçalayıp, Suriye tarafına geçtiler
Sınırda tehlikeli provokasyon: Telleri parçalayıp, Suriye tarafına geçtiler
16:35
WhatsApp kullanıcılarının beklediği özellik nihayet geliyor
WhatsApp kullanıcılarının beklediği özellik nihayet geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2026 18:26:44. #7.11#
SON DAKİKA: Şırnak'ta Yeni Evlilere Nakdi Destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.