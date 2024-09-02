Cizre\'de 2024-2025 Adli Yıl Açılış Töreni Düzenlendi

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Şırnak'ın Cizre ilçesinde adli yıl açılışı nedeni ile tören düzenlendi.

Cizre Adalet Sarayında düzenlenen etkinliğe Cizre Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar, Güçlükonak Kaymakamı Ökkeş Furkan Karakut, İdil Kaymakamı Anıl Adıgüzel, Cizre Cumhuriyet Başsavcısı Muammer Çoban, Silopi Cumhuriyet Başsavcısı Muhammet Ensar Bulutoğlu, Cizre Adalet Komisyonu Başkanı Veli Gürsoy, protokol, avukatlar ve adliye personeli katıldı.

Cizre Cumhuriyet Başsavcısı Muammer Çoban ve Cizre Adalet Komisyonu Başkanı Veli Gürsoy programa katılım gösteren meslektaşlarının, avukatların ve adliye personelinin yeni adli yılını tebrik ederek hayırlı olması temennisinde bulundu. 2024-2025 adli yıl açılış töreni sonrası Cumhuriyet Başsavcısı Muammer Çoban ve Adalet Komisyonu Başkanı Veli Gürsoy makamında tebrikleri kabul etti. - ŞIRNAK