Cizre'de 2024-2025 Adli Yıl Açılış Töreni Düzenlendi - Son Dakika
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Cizre'de 2024-2025 Adli Yıl Açılış Töreni Düzenlendi

Cizre\'de 2024-2025 Adli Yıl Açılış Töreni Düzenlendi

Şırnak'ın Cizre ilçesinde 2024-2025 adli yılı açılışı töreni gerçekleştirildi. Cizre Adalet Sarayı'nda düzenlenen etkinliğe çeşitli protokol üyeleri, kaymakamlar, Cumhuriyet Başsavcıları ve avukatlar katıldı. Cizre Cumhuriyet Başsavcısı Muammer Çoban ve Adalet Komisyonu Başkanı Veli Gürsoy, meslektaşlarının yeni adli yılını kutlarken, hayırlı olsun dileklerinde bulundu. Tören sonrası başsavcı ve komisyon başkanı makamında tebrikleri kabul etti.

02.09.2024 15:29
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Şırnak'ın Cizre ilçesinde adli yıl açılışı nedeni ile tören düzenlendi.

Cizre Adalet Sarayında düzenlenen etkinliğe Cizre Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar, Güçlükonak Kaymakamı Ökkeş Furkan Karakut, İdil Kaymakamı Anıl Adıgüzel, Cizre Cumhuriyet Başsavcısı Muammer Çoban, Silopi Cumhuriyet Başsavcısı Muhammet Ensar Bulutoğlu, Cizre Adalet Komisyonu Başkanı Veli Gürsoy, protokol, avukatlar ve adliye personeli katıldı.

Cizre Cumhuriyet Başsavcısı Muammer Çoban ve Cizre Adalet Komisyonu Başkanı Veli Gürsoy programa katılım gösteren meslektaşlarının, avukatların ve adliye personelinin yeni adli yılını tebrik ederek hayırlı olması temennisinde bulundu. 2024-2025 adli yıl açılış töreni sonrası Cumhuriyet Başsavcısı Muammer Çoban ve Adalet Komisyonu Başkanı Veli Gürsoy makamında tebrikleri kabul etti. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Cizre'de 2024-2025 Adli Yıl Açılış Töreni Düzenlendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cizre'de 2024-2025 Adli Yıl Açılış Töreni Düzenlendi - Son Dakika
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