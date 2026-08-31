Şırnak Havalimanı 2026'da 256 Bin Yolcu Ağırladı - Son Dakika
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Şırnak Havalimanı 2026'da 256 Bin Yolcu Ağırladı

Şırnak Havalimanı 2026\'da 256 Bin Yolcu Ağırladı
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Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı, 2026'nın ilk 7 ayında 256 bin 586 yolcu hizmeti verdi.

Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı, 2026 yılı temmuz ayında 41 bin 166 yolcuya hizmet verdi. Yılın ilk 7 ayında ise bu rakam 256 bin 586 oldu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanının 2026 yılı temmuz ayına ait yolcu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini paylaştı. İstatistiklere göre; Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanında temmuz ayında, iç hat yolcu trafiği 41 bin 166 oldu. Temmuz ayında Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanına iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 661'e ulaştı. Yük trafiği ise haziran ayında toplamda 478 ton oldu. 2026 yılının ilk 7 aylık döneminde ise yolcu trafiği 256 bin 586, uçak trafiği 3 bin 561, yük trafiği ise 2 bin 960 ton olarak gerçekleşti.

Kaynak: İHA

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