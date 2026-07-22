Şırnak Havalimanı Haziran\'da 35 Bin Yolcu Ağırladı

Şırnak'ın Cizre ile İdil ilçeleri arasında bulunan Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı, 2026 yılı haziran ayında 35 bin 205 yolcuya hizmet verdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanının 2026 yılı haziran ayına ait yolcu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini paylaştı. İstatistiklere göre, Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanında haziran ayında, iç hat yolcu trafiği 35 bin 205 oldu. Haziran ayında Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanına iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 661'e ulaştı. Yük trafiği ise haziran ayında toplamda 378 ton oldu. 2026 yılının ilk 6 ayı döneminde ise yolcu trafiği 215 bin 420, uçak trafiği 2 bin 796, yük trafiği ise 2 bin 482 ton olarak gerçekleşti. - ŞIRNAK