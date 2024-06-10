Şırnak'ın Güçlükonak ilçesinde 34 yıl önce katledilen 27 kişi için anma programı düzenlendi

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Şırnak'ın Güçlükonak ilçesi Çevrimli köyünde 34 yıl önce PKK'lı teröristlerce katledilen 27 kişi için anma programı düzenlendi.

Çevrimli'de terör örgütü PKK tarafından 10 Haziran 1990'da gerçekleştirilen saldırıda yaşamını yitiren 12'si çocuk, 7'si kadın 27 kişiyi anmak için köy mezarlığında düzenlenen törende, Kur'an-ı Kerim okundu.

İlçe Kaymakamı Ökkeş Furkan Karakurt, programda yaptığı konuşmada, katliamı yapan terör örgütünün güvenlik güçlerinin başarılı operasyonlarıyla şehitlerin kanlarının yerde kalmadığını söyledi. Karakurt, "Buradaki şehitlerin yanı sıra şehit öğretmen Aybüke Yalçın, şehit teğmen Şafak Evran ve nice şehitlerimizin kanı yerde kalmadı kalmayacak. Şunun farkındayız bu şehitlerimizi asla unutmayacağız hatıralarını yaşatacağız. Onlar olmasaydı şu an bölgemizin tanıtımını yapacak huzurlu bir ortam olmazdı. Rabbim onlardan razı olsun. Aziz şehitlerimizi minnetle yad ediyor" dedi.

Köy muhtarı İbrahim Özbey, 34 yıl önce yaşanan katliamı asla unutmayacaklarını belirterek, terör örgütünü lanetlediklerini dile getirdi.

Katliamda babasını kaybeden Emin Yıldız, "10 Haziran 1990'da terör örgütü PKK'nın köyümüze yapmış olduğu eylemde 27 vatandaşımızı şehit verdik. Bu şehitlerimizin arasında benim babamda vardı. 34 yıl geçmiş olsa da acılarımız hala tazedir. Terör örgütü PKK, Kürtler için mücadele ettiğini söylüyor. Kürt halkı için mücadele etmiyor. İsrail'e hizmet ediyor. İsraillin maşası hailindedir. Bu acılarımızı hiçbir zaman unutmayacağız. Ne çocuklarımıza ne de torunlarımıza unutturmayacağız" diye konuştu.

Tahir Kayran da 34 sene önce 10 Haziran 1990 yılında akşam saat 23.00 civarında köylerinin terör örgütü tarafından baskına uğradığını hatırlatarak, "Çoluk çocuk demeden hatta hayvanlarımızı dahi yaktılar. Ben ailemi kaybettim. 27 insanı şehit ettiler. O yüzden biz köyü terk ettik, mecbur kaldık. Şu an Bursa'da utturuyorum. Şehitlerimin anması için Bursa'dan geliyorum. Terör örgütün iyisi veya kötüsü yoktur" şeklinde konuştu.

Program, İlçe Müftüsü Kemal Benek'in dua etmesiyle son buldu.

Anma programına, Vali Yardımcısı Ahmet Kavanoz, Güçlükonak Kaymakamı Ökkeş Furkan Karakurt ve çok sayıda vatandaş katıldı. - ŞIRNAK