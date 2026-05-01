Şırnak\'ta 1 Mayıs halaylarla kutlandı

Şırnak'ın Cizre ilçesinde 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü düzenlenen etkinliklerle kutlandı.

Cizre'de Yafes Mahallesi Fevzi Çakmak Köprüsü önünde bir araya gelen vatandaşlar, ellerindeki pankartlarla Cizre Belediyesi binasına doğru yürüyüşe geçti. Burada yapılan konuşmaların ardından kalabalık müzik eşliğinde halay çekti. Geniş güvenlik önlemleri alınan 1 Mayıs kutlamaları olaysız şekilde sona erdi. - ŞIRNAK