Şırnak\'ta 8 Martta kadınlara ulaşım ücretsiz

06.03.2026 14:00  Güncelleme: 14:01
Şırnak Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadınlara toplu ulaşım araçlarını ücretsiz vereceğini duyurdu. Tüm kadınlar, belediyeye ait ulaşım araçlarından faydalanabilecek.

Şırnak Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla belediye bünyesinde hizmet veren toplu ulaşım araçlarının kadınlara ücretsiz olacağını duyurdu.

Belediyeden yapılan açıklamada, 8 Mart Pazar günü belediyeye ait toplu taşıma araçlarından tüm kadınların ücretsiz yararlanabileceği belirtildi. Açıklamada, kadınların toplumdaki önemine vurgu yapılarak, "Hayatın her alanında emekleri, fedakarlıkları ve güçlü duruşlarıyla toplumumuza değer katan tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutluyor, sağlık, huzur ve mutluluk dolu bir yaşam diliyoruz" denildi. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA

