Şırnak'ta 8 Mart yöresel kıyafetlerle kutlandı - Son Dakika

- Şırnak'ta 8 Mart yöresel kıyafetlerle kutlandı

ŞIRNAK - Şırnak'ta 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, üniversitede düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Şırnak'ta 8 Mart Dünya Kadınlar Gününde kadınların yöresel kıyafetler ile katılması büyük ilgi gördü. Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan'ın eşi Yıldız Pehlivan ve Şırnak Belediye Başkanın Eşi Fatma Yarka ile kurum müdürlerinin eşleri, yöresel kıyafet (Kiras-Fistan) giymesi dikkat çekti.

Şırnak Üniversitesi 15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezinde yapılan etkinlikte, Vali Ali Hamza Pehlivan ve eşi Yıldız Pehlivan ile Belediye Başkanı Mehmet Yarka ve eşi Fatma Yarka kadınlara karanfil dağıttı.

Vali Ali Hamza Pehlivan, uzun, çileli, zaman zaman neşeli günlerin yolunda kadın ve erkek birlikte yürüdüğünü söyledi. Kadınların şefkati ve merhameti olmasaydı dünyanın vay haline diyen Vali Pehlivan, "Buna rağmen çeşitli sıkıntılar yaşamakta olduğumuz bu dünya da kadınlarımız yaratılışlarından gelen kapsayıcı, kucaklayıcı güvenli liman olma, şefkatli merhametli limanlı özellikleri sayesinde toplumları ve dünyayı hayatta tutmuştur. Ne kadar şükran duygularımızı sunsak da azdır. Kadınlara karşı olumsuz yaklaşımlar tarih boyunca ve günümüzde de var. Ama bir yandan en güzel methiyeler, en güzel şiirler kadınlara yazılmıştır. Dünya da bir ve beraberiz. Çocuklarımıza özellikle anne ve baba olarak hayatın müşterek olduğunu üstünlüğün bu manada olmadığını ve bu nesilleri evrensel, milli ve manevi değerler doğrultusunda sevgi, saygı, hoşgörü ve dayanışma temelli yetiştirmemiz. Bu yolda, bu anlayışla ilerlememiz gerektiğini idrak ettirmemiz gerekiyor" dedi.

Program, müzik dinletisi, tiyatro ve piyano dinletisi ile sona erdi.

Vali Pehlivan ve Başkan Yarka, Şırnak Üniversitesinde bulunan Şal-Şepik atölyesinde kadın çalışanları ziyaret ederek, 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutladı. Atölyenin tezgahlarını tek tek dolaşan Vali Pehlivan ve Başkan Yarka, kadın çalışanlara karanfil verdi.