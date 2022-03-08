Şırnak'ta 8 Mart yöresel kıyafetlerle kutlandı - Son Dakika
Üye Girişi

Şırnak'ta 8 Mart yöresel kıyafetlerle kutlandı

08.03.2022 19:55

- Şırnak'ta 8 Mart yöresel kıyafetlerle kutlandı Şırnak'ta 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, üniversitede düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı.

- Şırnak'ta 8 Mart yöresel kıyafetlerle kutlandı

ŞIRNAK - Şırnak'ta 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, üniversitede düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Şırnak'ta 8 Mart Dünya Kadınlar Gününde kadınların yöresel kıyafetler ile katılması büyük ilgi gördü. Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan'ın eşi Yıldız Pehlivan ve Şırnak Belediye Başkanın Eşi Fatma Yarka ile kurum müdürlerinin eşleri, yöresel kıyafet (Kiras-Fistan) giymesi dikkat çekti.

Şırnak Üniversitesi 15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezinde yapılan etkinlikte, Vali Ali Hamza Pehlivan ve eşi Yıldız Pehlivan ile Belediye Başkanı Mehmet Yarka ve eşi Fatma Yarka kadınlara karanfil dağıttı.

Vali Ali Hamza Pehlivan, uzun, çileli, zaman zaman neşeli günlerin yolunda kadın ve erkek birlikte yürüdüğünü söyledi. Kadınların şefkati ve merhameti olmasaydı dünyanın vay haline diyen Vali Pehlivan, "Buna rağmen çeşitli sıkıntılar yaşamakta olduğumuz bu dünya da kadınlarımız yaratılışlarından gelen kapsayıcı, kucaklayıcı güvenli liman olma, şefkatli merhametli limanlı özellikleri sayesinde toplumları ve dünyayı hayatta tutmuştur. Ne kadar şükran duygularımızı sunsak da azdır. Kadınlara karşı olumsuz yaklaşımlar tarih boyunca ve günümüzde de var. Ama bir yandan en güzel methiyeler, en güzel şiirler kadınlara yazılmıştır. Dünya da bir ve beraberiz. Çocuklarımıza özellikle anne ve baba olarak hayatın müşterek olduğunu üstünlüğün bu manada olmadığını ve bu nesilleri evrensel, milli ve manevi değerler doğrultusunda sevgi, saygı, hoşgörü ve dayanışma temelli yetiştirmemiz. Bu yolda, bu anlayışla ilerlememiz gerektiğini idrak ettirmemiz gerekiyor" dedi.

Program, müzik dinletisi, tiyatro ve piyano dinletisi ile sona erdi.

Vali Pehlivan ve Başkan Yarka, Şırnak Üniversitesinde bulunan Şal-Şepik atölyesinde kadın çalışanları ziyaret ederek, 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutladı. Atölyenin tezgahlarını tek tek dolaşan Vali Pehlivan ve Başkan Yarka, kadın çalışanlara karanfil verdi.

Şırnak'ta 8 Mart yöresel kıyafetlerle kutlandı
Şırnak'ta 8 Mart yöresel kıyafetlerle kutlandı
Şırnak'ta 8 Mart yöresel kıyafetlerle kutlandı

YORUMLAR
500
Kuşadası'na sığınan Ukraynalı kadınlar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde 'barış' istedi Kuşadası'na sığınan Ukraynalı kadınlar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde 'barış' istedi Son dakika haberi! Sağlık Bakanı Koca, kadın ambulans şoförünün görüntülerini paylaştı Son dakika haberi! Sağlık Bakanı Koca, kadın ambulans şoförünün görüntülerini paylaştı

Dünya Kadınlar Günü, Ali Hamza Pehlivan, Şırnak, Mart, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Şırnak'ta 8 Mart yöresel kıyafetlerle kutlandı - Son Dakika


Son Dakika
19:55 Burak Elmas'ın davetine Fatih Terim ne cevap verdi? Barcelona maçına gidecek mi?
19:35 ABD'den Rusya'ya ağır yaptırım: Hem petrol hem de doğal gaz ithalatını yasaklıyoruz
19:33 Eşi tarafından katledilen kadının yardım çığlığı yürek dağladı: Ağabey beni kurtar
19:24 Tarihi karara bir tepki de eski hakem Deniz Çoban'dan geldi: Rezil olduk
19:05 Meteoroloji İstanbulluları uyardı! Kara karşı ekipler harekete geçti, kararlar alındı
19:01 Adana'da Büyükşehir Belediyesi'nde gerginlik! Dernek başkanından Zeydan Karalar'a tehdit: Belediyeyi işgal ederiz
18:53 Erman Toroğlu MHK'nin kararını doğru buldu: Bu futbolda yapılan bir ihtilaldir
18:16 Eski eşini darp ettiği ileri sürülmüştü! Özcan Deniz'in yargılandığı davada karar çıktı
18:02 İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan ayçiçek üretimi için destek! Çiftçilere tohum desteği verecek
17:56 13 hakem liste dışı kaldı! İşte o isimlerin 4 büyüklerde verdiği kararlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2022 20:02:13. #1.12#
SON DAKİKA: Şırnak'ta 8 Mart yöresel kıyafetlerle kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement