Şırnak'ta arama, kurtarma ve güvenlik tatbikatı düzenlendi - Son Dakika
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Şırnak'ta arama, kurtarma ve güvenlik tatbikatı düzenlendi

Şırnak\'ta arama, kurtarma ve güvenlik tatbikatı düzenlendi

Şırnak'ın İdil ilçesinde 7 kurumun katılımıyla gerçekleştirilen arama, kurtarma ve güvenlik tatbikatı başarıyla tamamlandı. Tatbikatta sahra hastanesi kurularak, yaralılara acil müdahale ve tedavi çalışmaları da yapıldı.

10.05.2024 12:25  Güncelleme: 12:28
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Şırnak'ın İdil ilçesinde Diyarbakır AFAD ekiplerinin de katılımı ile 7 kurumun ortak düzenlediği arama, kurtarma ve güvenlik tatbikatı gerçeğini aratmadı.

Şırnak'ın İdil ilçesi Mağaraköy Şırnak Uzman Dr. Suat Altın UMKE il tatbikat kampında Şırnak İl Sağlık Müdürlüğü UMKE ekipleri, Şırnak AFAD İl Müdürlüğü, Şırnak İl Jandarma Komutanlığı, Şırnak 23. Piyade Tümen Komutanlığı, Diyarbakır AFAD ekipleri, Şırnak Belediyesi itfaiye ekipleri ve Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı Kurtarma ve Yangınla Mücadele (ARFF) ekiplerince arama, kurtarma ve güvenlik tatbikatı gerçekleştirildi. Tatbikatta kampta sahra hastanesi de kurularak, muhtemel bir afet durumunda yaralılara yapılacak acil müdahale ve tedavi çalışmaları da yapıldı. Şırnak Valisi Cevdet Atay, tatbikat kampında düzenlenen arama, kurtarma ve güvenlik tatbikatını başarıyla tamamlayan ekipleri tebrik etti. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA

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