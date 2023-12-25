Şırnak\'ta besiciler kış şartlarında hayvanlarını kızakla besliyor

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- Şırnaklı besicilerin karda zorlu mesaisi

ŞIRNAK - Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde besici, zorlu kış şartlarında hayvanlarını kızak yardımıyla taşıdığı saman balyalarıyla besliyor.

İlçede besicilerin zorlu kış mesaisi başladı. Yaz aylarında yaylada otlatılan binlerce küçükbaş hayvan, kışın 5 ay boyunca ahırlarda kalacak. Zorlu kış şartlarında ilkbahar aylarında toplatılan samanlar karlı havalarda yem olarak hayvanlara veriliyor.

Evlerine yakın ahır inşa ederek besicilik yapan bölge halkı, kış aylarının gelmesiyle beraber eşeklerin yardımıyla kızaklarla saman balyalarını karda taşıyıp düzelttikleri alanlarda hayvanlara yem olarak veriyor. Hava sıcaklığının eksi 10 dereceye kadar düştüğü ilçe ve köylerinde zorlu kış mesaisi sürüyor.

Besici Faruk Temel, yıllardır zorlu işi yaptıklarını, bölgenin karlı olduğu sürekli hayvanların içinde olduklarını söyledi. Hayvanlara yem verip gözü gibi baktıklarını belirten Temel, "Dedelerimizden, babalarımız sonra biz bu işi yapmaya başladık. Karda samanları veriyoruz. çok zorlanıyoruz ama mecburuz" dedi.