Şırnak'ta düzenlenen uçurtma şenliğinde yüzlerce uçurtma uçuruldu - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Şırnak'ta düzenlenen uçurtma şenliğinde yüzlerce uçurtma uçuruldu

Şırnak\'ta düzenlenen uçurtma şenliğinde yüzlerce uçurtma uçuruldu

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde bu yıl ilki düzenlenen uçurtma şenliğinde yüzlerce uçurtma uçuruldu. Mehmetçik ve vatandaşlar halay oynadı. İlçe Milli Eğitim ile İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen şenlikte geleneksel oyunlar oynandı ve öğrencilerle Mehmetçik arasında uzun bir halay kuyruğu oluştu. İlçe Kaymakamı Kemal Ülkü, şenliğin geleneksel hale gelmesini ve sosyal aktivite olmasını amaçladıklarını belirtti. İlçe Milli Eğitim Müdürü Tekin Yıldırım ise şenliğin çok renkli geçtiğini ifade etti.

31.05.2024 09:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde bu yıl ilki defa düzenlenen uçurtma şenliğinde yüzlerce uçurtma uçuruldu. Mehmetçik ve vatandaşlar halay oynadı.

İlçe Milli Eğitim ile İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü iş birliğiyle geleneksel oyunlarında içinde olduğu uçurtma şenliği düzenlendi. Yüzlerce öğrencinin yanı sıra vatandaşlarında katıldığı şenlikte bir dakikalık saygı duruşu akabinde istiklal marşının okunmasıyla beraber yöresel oyunlar oynandı, ardından öğrenciler Mehmetçikle beraber uzun halay kuyruğu oluşturdu. 400 öğrenciye dağıtılan uçurtmalar Kato Dağını süsledi.

İlçe Kaymakamı Kemal Ülkü, ilçe genelinde birçok etkinliğin olduğunu uçurtma şenliğinin ilk defa geleneksel hale geldiğini söyledi. Amaçlarının eğitim öğretim sonlarında sosyal aktivite olmasını istediklerini belirten Ülkü, "Burada bir farkındalık oluşturduk. Unutulmaya yüz tutmuş geleneksel oyunları yaşattık. İlk ve ortaokul öğrencisi 400 kişi buradaydı. Ayrıca imkanlarımız ölçüsünde öğrencilerimizi gezilere gönderiyoruz. İlçe Milli Eğitimince, İlçe Gençlik Spor Müdürlüğü ortaklığında oluyor. Bu şenlik bundan sonra devamlı olacak" dedi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Tekin Yıldırım, bu yıl ilkini gerçekleştirdikleri uçurtma şenliğini müdürlükleri ve İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünyesinde düzenlediklerini, çok renkli geçtiğini dile getirdi.

Öğrencilerden Rümeysa Cin, çok eğlendiğini, her yıl yapılmasını istediğini ifade etti. Cin, "Çok güzel bir etkinlikti yaza güzel giriyoruz. Bahar şenliğimiz güzel geçiyor, uçurtmalarımız verildi" diye konuştu.

Merve Özdemir ise çok eğlendiğini kaydetti. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA

Uçurtma Şenliği, Beytüşşebap, Gençlik, Şırnak, Spor, Eğitim, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Şırnak'ta düzenlenen uçurtma şenliğinde yüzlerce uçurtma uçuruldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:35 Jose Mourinho, Fenerbahçe ile 2 yıllık sözleşme imzaladı Jose Mourinho, Fenerbahçe ile 2 yıllık sözleşme imzaladı
10:20 7 ilimiz diken üstünde Bilim insanları endişeli, bu fay hattı kırılırsa 7.2 büyüklüğünde deprem olabilir 7 ilimiz diken üstünde! Bilim insanları endişeli, bu fay hattı kırılırsa 7.2 büyüklüğünde deprem olabilir
10:00 Türkiye ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yüzde 5,7 büyüdü Türkiye ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yüzde 5,7 büyüdü
09:55 Parçalayıp çöpe attığı cesedin sırtına karısının baş harfini kazımış Parçalayıp çöpe attığı cesedin sırtına karısının baş harfini kazımış
08:59 Odasını cephaneliğe çeviren hakim Oktay Tabur sessizliğini bozdu Odasını cephaneliğe çeviren hakim Oktay Tabur sessizliğini bozdu
10:41 Fenerbahçe, İsmail Kartal ile yollarını ayırdı Fenerbahçe, İsmail Kartal ile yollarını ayırdı
10:23 Fransa’da LGBT bayrağını kapatan futbolcuya 4 maç men cezası verildi Fransa'da LGBT bayrağını kapatan futbolcuya 4 maç men cezası verildi
10:07 Dizisi sezon finali yapan Mert Yazıcıoğlu, Kerem Bürsin’le tatile çıktı Dizisi sezon finali yapan Mert Yazıcıoğlu, Kerem Bürsin'le tatile çıktı
09:59 Ali Koç’tan Galatasaray’a zeytin dalı: Sökülen armanın zararını karşılayacağım Ali Koç'tan Galatasaray'a zeytin dalı: Sökülen armanın zararını karşılayacağım
09:16 Takımın yıldızları da listede Galatasaray’da yaprak dökümü başlıyor Takımın yıldızları da listede! Galatasaray'da yaprak dökümü başlıyor
09:15 Dış ticaret açığı yüzde 30,5 azaldı Dış ticaret açığı yüzde 30,5 azaldı
09:10 “Sus payı“ davasında suçlu bulunan Trump’ın bağış sitesi çöktü "Sus payı" davasında suçlu bulunan Trump'ın bağış sitesi çöktü
08:57 BOTAŞ açıkladı: Doğal gaza zam yapılmayacak BOTAŞ açıkladı: Doğal gaza zam yapılmayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.05.2024 11:09:48. #1.11#
SON DAKİKA: Şırnak'ta düzenlenen uçurtma şenliğinde yüzlerce uçurtma uçuruldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement