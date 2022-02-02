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Şırnak'ta eksi 21 derecede balık avı: Ailelerin geçim kaynağı - Son Dakika

Şırnak'ta eksi 21 derecede balık avı: Ailelerin geçim kaynağı

02.02.2022 09:07
Şırnak'ta eksi 21 derecede balık avı: Ailelerin geçim kaynağı

Şırnak'ta kış aylarında eksi 21 derecenin altında buz gibi suda balık avlıyorlar.

Şırnak'ta kış aylarında eksi 21 derecenin altında buz gibi suda balık avlıyorlar. Yaz-kış demeden balık satarak geçimini sağlıyorlar.

Beytüşşebap ilçesinde bulunan Habur Çayı, kış aylarında buz gibi suda, hava sıcaklığının eksi 21 dereceyi bulmasıyla vatandaşlar, serpmelerle balık avına çıkıyor. Kilosunu 25 liradan satarak geçimini sağlayan yöre halkı, soğuk havalara aldırış etmeden giydikleri tulumlar sayesinde 2 metreyi bulan derinliklerde alabalık avlamaya çalışıyor.

Yaz-kış balık avlayarak geçimini sağlayan Mehmet Gükçe, sabahın ilk ışıklarıyla beraber Günyüzü ve Başaran köyleri arasındaki mevkide balık avlamaya çalıştıklarını söyledi. Bazen kilolarca balık tutuklarını, bazen de hiç balık tutmadıklarını ifade eden Gükçe, "Meslek haline getirdim artık. Yaz-kış demeden balık avlıyoruz. Tulumlar sayesinde üşümüyoruz, ama buz gibi hava bizi etkiliyor. Ekmek parası. Bu yüzden balık tutmak için erkenden çıkıyoruz. Bazen hiç yakalamıyoruz. Bazen de çok yakalıyoruz" dedi. - ŞIRNAK

Şırnak'ta eksi 21 derecede balık avı: Ailelerin geçim kaynağı
Şırnak'ta eksi 21 derecede balık avı: Ailelerin geçim kaynağı
Şırnak'ta eksi 21 derecede balık avı: Ailelerin geçim kaynağı
Şırnak'ta eksi 21 derecede balık avı: Ailelerin geçim kaynağı
Şırnak'ta eksi 21 derecede balık avı: Ailelerin geçim kaynağı
Şırnak'ta eksi 21 derecede balık avı: Ailelerin geçim kaynağı
Şırnak'ta eksi 21 derecede balık avı: Ailelerin geçim kaynağı

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Beytüşşebap, Şırnak, Habur, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Şırnak'ta eksi 21 derecede balık avı: Ailelerin geçim kaynağı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şırnak'ta eksi 21 derecede balık avı: Ailelerin geçim kaynağı - Son Dakika
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