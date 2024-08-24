Şırnak'ta Gençlerin İlginç Düğün Dansı - Son Dakika
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Yerel

Şırnak'ta Gençlerin İlginç Düğün Dansı

Şırnak\'ta Gençlerin İlginç Düğün Dansı

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde düğünde yabancı şarkılar eşliğinde dans eden gençler, saatlerce eğlendi.

24.08.2024 16:30
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Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde gençlerin düğünde ilginç dansı görenleri hayrete düşürdü. Yabancı şarkılar eşliğinde dans edenler saatlerce eğlendi.

Beytüşşebap ilçesine bağlı Boğazöğren köyünde bir düğünde ilginç görüntüler ortaya çıktı. Gençler, yabancı şarkılar eşliğinde dans etmeleri geceye damga vurdu. İki gün iki gece süren düğünde düğün bitiminde kapanışı dans ederek kapatanlar saatlerce ilginç gösteriler yaptı. Bışar Zirek, düğün sonrası olmazsa olmazları dans olduğunu söyledi. Zirek, "Düğünlerde sürekli böyle yapıyoruz. Çok güzel oluyor. Tek aktivitemiz düğünlerimiz" dedi. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Şırnak'ta Gençlerin İlginç Düğün Dansı - Son Dakika

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