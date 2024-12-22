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Gençlik ve Spor Bakanlığınca Şırnak'ta "Gençlik Politika Belgesi Vizyon Çalıştayı" düzenlendi.

Şırnak 15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezi Salonu'nda düzenlenen çalıştayda konuşan Şırnak Valisi Birol Ekici, Türkiye'nin genç nesli ile geleceği parlak olan bir ülke olduğunu söyledi. Türkiye'nin en çok genç nüfusuna sahip ikinci il olduklarını ifade eden Ekici, "Bu gençlerimizin hayallerini, umutlarını iyileştirmek, güzelleştirmek bizim için son derece önemli. Biz artık bu gençlerle daha çok çalışan, İHA ve SİHA geliştiren, dünyanın ileri teknolojisini geliştiren gençleriyle geleceğe daha çok umutla bakabiliyoruz. Sizin için gece gündüz çalışacağız. Burada belirleyeceğiniz vizyonun ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Fikirleriniz ve gelecek hayalleriniz bizim için çok değerli" diye konuştu.

Belediye Başkanı Mehmet Yarka da gençlere destek amaçlı belediye olarak kasım ve aralık aylarında 425 öğrenciye 12 bin lira destek sağladıklarını belirtti. Belediye olarak gençler için yeni kütüphaneler inşa ettiklerini ifade eden Yarka, "Bu kütüphaneler birer kütüphane alanları değil, aynı zamanda gençlerin fikirlerini geliştirebilecekleri yeni projeler, inovasyon merkezleridir. Gençlerimize spordan sanata, ulaşıma kadar her türlü desteği sağlıyoruz, sağlamaya devam edeceğiz" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Enes Efendioğlu da yapılacak çalıştayda gençlerin hem bölge hem Şırnak hem de ülke için düşünceleri ve taleplerinin ele alınacağını kaydetti. Çalıştayların bakanlıkça ülke genelinde yapıldığını, bu ay sonuna kadar 81 ilin tamamında bitmiş olacağını anlatan Efendioğlu, "Bu çalıştayın amacı sizleri dinlemek sevgili gençler. Buradan sonra dışarıda kurulacak 11 farklı masada bizim gençlik politikamızda yer alan başlıklardan sizlerin yorumlarını duymak istiyoruz. Yeni politika belgemiz, çalışmamız bizlere rehberlik edecek ve yönlendirici olacak. Bu yeni dönem politikamızın bakanlık düzeyinde ve devletin tüm kurumları düzeyinde sizlerden gelecek olan geri dönüşlerle şekillenmesini istiyoruz. Bu politika belgesinin sizlerin gerçek düşüncelerinizi ve isteklerinizi yansıtmasını arzu ediyoruz. O sebeple buradayız" diye konuştu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdullah Ayar, çalıştaylarda yapılan çalışmaların gençlerin fikirleriyle değer kazanacağını, yarınlara ilişkin değerli sonuçların elde edileceğini söyledi.

Atölyelerde öğrencilere yönelik "Afet Yönetimi ve Dayanıklılık", "Bilim ve Teknoloji", "Çevre ve İklim", "Değerler, Eğitim ve Hayat Boyu Öğrenme", "Gençlik Bilgilendirmesi", "Gençlik ve Sağlığı", "İstihdam ve Girişimcilik", "Katılım ve Sivil Toplum", "Sosyal Kapsayıcılık" ve "Uluslararası Gençlik Çalışmaları" başlıklı sunumlar yapıldı. Sunumların ardından katılımcılar, görüş alışverişinde bulundu.

Gençlik Politika Belgesi Vizyon Çalıştayı'na 23. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Rıfat Dönel, İl Emniyet Müdürü Serdar Büyükleblebici, gençlik alanında çalışma yürüten kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve yerel yönetimlerin temsilcileri ile akademisyenler, öğretmenler, muhtarlar ve öğrenciler katıldı. - ŞIRNAK