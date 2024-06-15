Şırnak'ta göçerler Faraşin Yaylasına ulaştı

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Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesindeki Faraşin Yaylasına ulaşan göçerler, ilk süt sağımını yaptı.

İlçeye bağlı Yeşilöz köyü Faraşin Yaylasına 30 gün önce yola çıkan göçerler dün itibariyle ulaştı. Burada çadır kurup ilk süt sağımı yapan göçerler, 3 bin rakımlı yaylada ilk günü geçirdi. Zorlu bir yolculuğun ardından sıcak bölgelerden soğuk yaylalara çıkan göçerler sürülerini yaylalara ulaştırdı. İlçe merkezine 57 kilometre uzaklıkta bulunan meydan casus bölgesinde 5 ay kalacak olan göçerler, çadırlarını kurup yerleşik hayata geçti.

Şehmus Aslan, "Buralar çok güzel. Göçerler geldi. 4-5 ay kalıyoruz, göçerlerden razıyız onlar da bizden razı. Güzel geçiyor" dedi. - ŞIRNAK