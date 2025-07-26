Şırnak'ta İki Mevsim Yaşandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Şırnak'ta İki Mevsim Yaşandı

Şırnak\'ta İki Mevsim Yaşandı
26.07.2025 16:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cizre'de 46 dereceyi aşan sıcaklık, Beytüşşebap'ta ise bölgesel yağmuru beraberinde getirdi.

Şırnak'ta aynı gün içinde iki farklı mevsim yaşandı. Cizre 46 dereceyi aşan sıcağın etkisiyle kavrulurken, Beytüşşebap'ın yüksek kesimlerinde yağmur yağdı.

Türkiye genelinde sıcak hava dalgası etkisini sürdürürken, Şırnak'ta dikkat çeken bir hava olayı yaşandı. Cizre'de termometreler 45 dereceyi gösterdi, hissedilen sıcaklık ise 49 dereceyi buldu. Klimaların dahi yetersiz kaldığı ilçede sokaklar boşaldı.

Öte yandan, aynı kentin Beytüşşebap ilçesine bağlı yüksek rakımlı Faraşin Yaylası'nda sağanak yağmur etkili oldu. Yağışa hazırlıksız yakalanan göçerler zor anlar yaşadı.

Faraşin Yaylası'nda göçerlerle birlikte kalan Serdar Gökçe, "Burası Beytüşşebap ilçesine bağlı Yeşilöz köyüne ait Faraşin Yaylası. Görüntülerde de görüldüğü gibi yüksek kesimlerde yağmur etkili oldu. Aynı gün içinde Cizre 49 dereceyi görürken, burada yağış yaşandı" dedi.

Cizre'de esnaf olan Sait Ergül ise, sıcak havanın yaşamı olumsuz etkilediğini belirterek, "Sıcaklardan ne yapacağımızı şaşırdık. İşler durma noktasına geldi, Cizre adeta yanıyor. Termometreler 49-50 dereceyi gösteriyor, hissedilen sıcaklık daha da fazla. Serinleyecek alanımız yok. Havuz yok, Dicle Nehri ise tehlikeli olduğu için çok tercih edemiyoruz" ifadelerini kullandı. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Beytüşşebap, Ekonomi, Güncel, Çevre, Yerel, Yaşam, Cizre, Son Dakika

Son Dakika Yerel Şırnak'ta İki Mevsim Yaşandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Osimhen’in Galatasaray’a imza atmamasının sebebi ortaya çıktı Osimhen'in Galatasaray'a imza atmamasının sebebi ortaya çıktı
Arda Turan’ın Ukraynalı muhabirle göz teması kurmama çabası Arda Turan'ın Ukraynalı muhabirle göz teması kurmama çabası
Libya’da aracının deposunu fullemek isteyen Türk vatandaşın büyük şaşkınlığı Libya'da aracının deposunu fullemek isteyen Türk vatandaşın büyük şaşkınlığı
Özel harekat polisini vuran şüpheli böyle etkisiz hale getirildi Özel harekat polisini vuran şüpheli böyle etkisiz hale getirildi
Kenan Yıldız için dev teklif Kenan Yıldız için dev teklif
Görevden uzaklaştırılan Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere’nin ev hapsi kaldırıldı Görevden uzaklaştırılan Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin ev hapsi kaldırıldı
Beşiktaş’ta ayrılık Babası transferi açıkladı Beşiktaş'ta ayrılık! Babası transferi açıkladı
Bakan Bolat: Türkiye ekonomisinin 13’te 1’ini lojistik sektörü sırtlıyor Bakan Bolat: Türkiye ekonomisinin 13'te 1'ini lojistik sektörü sırtlıyor
Dilencinin üzerinden çıkan parayı görenler gözlerine inanamadı Dilencinin üzerinden çıkan parayı görenler gözlerine inanamadı
Dolandırıcılık iddiasına maruz kalan Özge Ulusoy hukuki süreç başlattı Dolandırıcılık iddiasına maruz kalan Özge Ulusoy hukuki süreç başlattı
Sakarya’da asırlık ağaç binanın üzerine devrildi Sakarya'da asırlık ağaç binanın üzerine devrildi

15:35
MHP’nin Terörsüz Türkiye Komisyonu üyeleri belli oldu: Feti Yıldız, Levent Bülbül, Halil Öztürk, Yücel Bulut
MHP'nin Terörsüz Türkiye Komisyonu üyeleri belli oldu: Feti Yıldız, Levent Bülbül, Halil Öztürk, Yücel Bulut
15:21
Aday mı değil mi Aziz Yıldırım olaylı kongrede kararını açıkladı
Aday mı değil mi? Aziz Yıldırım olaylı kongrede kararını açıkladı
14:51
Randevu alacaklar dikkat MHRS’de yeni dönem resmen başladı
Randevu alacaklar dikkat! MHRS'de yeni dönem resmen başladı
13:36
Cumhuriyet tarihinin en büyük savunma ihracatı: 48 adet KAAN için imzalar atıldı
Cumhuriyet tarihinin en büyük savunma ihracatı: 48 adet KAAN için imzalar atıldı
13:09
Ölümlü İETT otobüsü kazası araç kamerasında Şoför hareket halindeyken ayağa kalkıyor
Ölümlü İETT otobüsü kazası araç kamerasında! Şoför hareket halindeyken ayağa kalkıyor
19:18
Ege adaları içindeki ilk köy yerleşimi Gökçeada’da bulundu
Ege adaları içindeki ilk köy yerleşimi Gökçeada'da bulundu
19:00
Kaan Ayhan kariyerini noktalamak istediği takımı açıkladı
Kaan Ayhan kariyerini noktalamak istediği takımı açıkladı
18:45
Zehra Kınık’ın çarptığı motosikletin sürücüsü şikayetini geri çekti
Zehra Kınık'ın çarptığı motosikletin sürücüsü şikayetini geri çekti
18:33
Ayşe Tokyaz’ın öldürülmesine ilişkin soruşturmada 4’ü polis 5 kişi tutuklandı
Ayşe Tokyaz'ın öldürülmesine ilişkin soruşturmada 4'ü polis 5 kişi tutuklandı
18:28
Minguzzi ailesini tehdit eden şüpheli tutuklandı
Minguzzi ailesini tehdit eden şüpheli tutuklandı
18:17
Bir asırdır antik kentte yaşayan Durmuş dede yangın yerinden zar zor uzaklaştırıldı
Bir asırdır antik kentte yaşayan Durmuş dede yangın yerinden zar zor uzaklaştırıldı
18:12
Antalya’da çıkan yangın fabrikaya sıçradı
Antalya'da çıkan yangın fabrikaya sıçradı
17:58
Fenerbahçe’nin Feyenoord maçı tarihleri belli oldu
Fenerbahçe'nin Feyenoord maçı tarihleri belli oldu
17:53
Antalya’da 95 yılın temmuz sıcaklık rekoru kırıldı
Antalya'da 95 yılın temmuz sıcaklık rekoru kırıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.07.2025 16:07:26. #7.13#
SON DAKİKA: Şırnak'ta İki Mevsim Yaşandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.