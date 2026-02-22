Şırnak'ta Kentsel Dönüşüm Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Şırnak'ta Kentsel Dönüşüm Devam Ediyor

Şırnak\'ta Kentsel Dönüşüm Devam Ediyor
22.02.2026 12:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gazipaşa Mahallesi'nde TOKİ projeleriyle konut ve sosyal alan inşaatları sürüyor, cami Bayram'a yetişecek.

Şırnak merkez Gazipaşa Mahallesi'nde yürütülen kentsel dönüşüm çalışmaları aralıksız sürüyor. AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar, yapımı devam eden cami inşaatında incelemelerde bulunarak yetkililerden son durum hakkında bilgi aldı.

TOKİ tarafından hayata geçirilen proje kapsamında mahallede 70 konut, 1 sağlık yaşam merkezi, 2 cami ve taziye evi ile 4 dükkanın inşaatı eş zamanlı olarak devam ediyor. Bölgenin çehresini değiştirmesi beklenen çalışmaların planlanan takvim doğrultusunda ilerlediği bildirildi. Milletvekili Tatar'ın saha incelemesinde özellikle cami inşaatındaki son durum ele alınırken, yapının Ramazan Bayramında ibadete açılabilmesi için gerekli görüşmelerin gerçekleştirildiği öğrenildi. Çalışmaların hedeflenen tarihe yetiştirilmesi için yoğun mesai harcandığı ifade edildi.

Projelerin tamamlanmasıyla birlikte Gazipaşa Mahallesi'nde modern, güvenli ve sosyal donatı alanlarıyla güçlendirilmiş yeni yaşam alanlarının oluşturulması hedefleniyor. Kentsel dönüşüm hamlesiyle hem konut ihtiyacının karşılanması hem de mahallede sosyal yaşamın canlandırılması amaçlanıyor. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Politika, Şırnak, Emlak, Yerel, Cami, Son Dakika

Son Dakika Yerel Şırnak'ta Kentsel Dönüşüm Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fatih’te bulunan Hırka-i Şerif ziyarete açıldı Fatih'te bulunan Hırka-i Şerif ziyarete açıldı
Ortak tapuda satış yapanlar dikkat Yargıtay’dan kritik karar çıktı Ortak tapuda satış yapanlar dikkat! Yargıtay'dan kritik karar çıktı
Bu köyde ramazan ayında kimse evinde iftar yapmıyor Bu köyde ramazan ayında kimse evinde iftar yapmıyor
Akşam eve dönmedi, sık sık gittiği gölden acı haber geldi Akşam eve dönmedi, sık sık gittiği gölden acı haber geldi
Suriye hükümeti, Kamışlı Havalimanı’nın idaresini devraldı Suriye hükümeti, Kamışlı Havalimanı'nın idaresini devraldı
Rıdvan Dilmen: O yoksa Galatasaray yok Rıdvan Dilmen: O yoksa Galatasaray yok

12:20
Ölümle burun buruna 24 saat Yaşlı kadın 5 metrelik yarıkta sıkışmış halde bulundu
Ölümle burun buruna 24 saat! Yaşlı kadın 5 metrelik yarıkta sıkışmış halde bulundu
11:49
Usta oyuncu Ali Tutal hayatını kaybetti
Usta oyuncu Ali Tutal hayatını kaybetti
11:41
Galatasaray’ın iptal edilen golünü sordular Bakın Karaoğlan ne yanıt verdi
Galatasaray'ın iptal edilen golünü sordular! Bakın Karaoğlan ne yanıt verdi
11:25
Fiyatı uçan altını tahtından etti Talep patladı, resmen yok satıyor
Fiyatı uçan altını tahtından etti! Talep patladı, resmen yok satıyor
10:42
Dünyayı tedirgin eden hareketlilik İlk işgal komşu ülkeye
Dünyayı tedirgin eden hareketlilik! İlk işgal komşu ülkeye
10:15
Motosikletlerle bastıkları köyde onlarca kişiyi katlettiler
Motosikletlerle bastıkları köyde onlarca kişiyi katlettiler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2026 13:15:06. #.0.4#
SON DAKİKA: Şırnak'ta Kentsel Dönüşüm Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.