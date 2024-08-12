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Şırnak'ta lüks otomobil alevler içinde kaldı

ŞIRNAK - Şırnak- Siirt karayolunda lüks otomobil, seyir halindeyken aniden alev alarak küle döndü.

Şırnak-Siirt karayolu 5'inci kilometresi taş ocakları mevkiinde plaka ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen BMW X5 marka lüks araç, bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı.

Araç sürücüsünün, otomobilin ön tarafından yükselen dumanları fark edince hızlıca otomobili emniyet şeridine çekerek aracından yara almadan çıktı. Kısa bir süre içerisinde alev topuna dönen araca ihbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından müdahale edildi.

Araç, alevler nedeni ile kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.