Şırnak'ta lüks otomobil alevler içinde kaldı - Son Dakika
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Yerel

Şırnak'ta lüks otomobil alevler içinde kaldı

Şırnak-Siirt karayolunda seyir halinde olan lüks bir otomobil aniden alev alarak küle döndü. Sürücü otomobili emniyet şeridine çekerek yara almadan çıktı. İtfaiye ekipleri tarafından müdahale edilen araç kullanılamaz hale geldi.

12.08.2024 14:25
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Şırnak'ta lüks otomobil alevler içinde kaldı

ŞIRNAK - Şırnak- Siirt karayolunda lüks otomobil, seyir halindeyken aniden alev alarak küle döndü.

Şırnak-Siirt karayolu 5'inci kilometresi taş ocakları mevkiinde plaka ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen BMW X5 marka lüks araç, bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı.

Araç sürücüsünün, otomobilin ön tarafından yükselen dumanları fark edince hızlıca otomobili emniyet şeridine çekerek aracından yara almadan çıktı. Kısa bir süre içerisinde alev topuna dönen araca ihbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından müdahale edildi.

Araç, alevler nedeni ile kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Şırnak'ta lüks otomobil alevler içinde kaldı - Son Dakika

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