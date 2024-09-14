Şırnak\'ta Sosyal Hizmet Denetimleri Artıyor

Yerel

Şırnak Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, hizmet kalitesini artırmak amacıyla kadın, çocuk, engelli ve yaşlılara yönelik hizmet veren kuruluşlara habersiz denetimler düzenliyor.

Şırnak'ın İdil ilçesindeki özel bakım merkezine habersiz denetim gerçekleştiren Şırnak Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Salih Kaya meslek elemanları ile birlikte kurumun genel durumunu yerinde inceledi. Vatandaşlara daha kaliteli hizmet verilmesi niteliklerinin artırılması noktasında uyarılarda bulunan il müdürü Kaya ve ekibi daha iyi hizmet verebilmek için kuruluşların sürekli olarak geliştirilmesi ve standartlarının yükseltilmesi gerektiğine dikkat çekti.

Denetimlerin, kuruluşların fiziksel koşullarını, hijyen standartlarını, personel yeterliliğini ve genel hizmet kalitesini kapsamlı bir şekilde değerlendirdiği belirten il müdürlüğü, bu sürecin, eksikliklerin hızlı bir şekilde tespit edilmesini ve iyileştirmelerin zamanında yapılmasını sağladığını kaydetti. Açıklamada, hassas gruplara verilen hizmetin kalitesinin artırılması amacıyla yapılan denetimler sırasında kurumların fiziksel koşulları, hijyen standartları, personel yeterliliği ve hizmet kalitesi gibi birçok detayın mercek altına alındığı ve bu sayede eksikliklerin daha hızlı tespit edilerek gerekli önlemlerin alınabileceği belirtildi. - ŞIRNAK