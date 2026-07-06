Şırnak'ta Trafik Kazası: 1 Ölü, 34 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Şırnak'ta Trafik Kazası: 1 Ölü, 34 Yaralı

Şırnak\'ta Trafik Kazası: 1 Ölü, 34 Yaralı
06.07.2026 09:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Vali Ekici, Hz. Nuh'u anma merasimi sonrası meydana gelen kazalarda yaralıları hastanede ziyaret etti.

Şırnak Valisi Birol Ekici, Cudi Dağı'nda düzenlenen Hz. Nuh'u anma merasiminin ardından dönüş yolunda meydana gelen trafik kazalarında yaralanan vatandaşları Silopi Devlet Hastanesi'nde ziyaret etti.

Vali Ekici'ye ziyarette İl Emniyet Müdürü Volkan Sazak ile Silopi Kaymakamı Çağlar Partal eşlik etti. Servislerde tedavi gören yaralıları tek tek ziyaret eden Ekici, geçmiş olsun dileklerini ileterek sağlık durumları hakkında doktorlardan bilgi aldı. Hz. Nuh'u anma merasiminin ardından dönüş yolunda meydana gelen 4 ayrı trafik kazasında ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybederken, 34 kişi yaralandı. Yaralıların hastanelerdeki tedavileri sürerken, Vali Ekici kazada yaşamını yitiren M.U.'nun ailesine de taziye ziyaretinde bulunarak başsağlığı dileklerini iletti.

Kazalarla ilgili inceleme sürüyor. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Güvenlik, Şırnak, Trafik, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Şırnak'ta Trafik Kazası: 1 Ölü, 34 Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mehmet Uçum: Terörsüz Türkiye’ye geçiş sürecinde kritik eşik ve tuzaklar Mehmet Uçum: Terörsüz Türkiye'ye geçiş sürecinde kritik eşik ve tuzaklar
Diş ağrısı şikayetiyle gitti, ayağını kullanamaz hale geldi Diş ağrısı şikayetiyle gitti, ayağını kullanamaz hale geldi
Batman’da 19 yıllık cinayet aydınlatıldı: 6 tutuklama Batman'da 19 yıllık cinayet aydınlatıldı: 6 tutuklama
RTÜK’ten medya kuruluşlarına NATO Zirvesi uyarısı RTÜK'ten medya kuruluşlarına NATO Zirvesi uyarısı
Elazığ’da 72 yaşındaki adam lastikçide ölü bulundu Elazığ'da 72 yaşındaki adam lastikçide ölü bulundu
Balıkesir’de kamyonet dereye uçtu 2 ölü, 1 yaralı Balıkesir'de kamyonet dereye uçtu; 2 ölü, 1 yaralı

09:28
TRT’den yeni gaf Yıldız futbolcunun ülkesi değişti
TRT'den yeni gaf! Yıldız futbolcunun ülkesi değişti
09:17
Trump’ın hamlesi Dünya Kupası’na damga vurdu Tepkiler peş peşe geldi
Trump'ın hamlesi Dünya Kupası'na damga vurdu! Tepkiler peş peşe geldi
08:50
17 yıl sonra tarihi ziyaret Savunmadan FETÖ’ye kritik başlıklar masada
17 yıl sonra tarihi ziyaret! Savunmadan FETÖ'ye kritik başlıklar masada
08:41
Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde yeni gelişme Canbay’ın beklemediği karar
Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde yeni gelişme! Canbay'ın beklemediği karar
08:13
Sürücüler dikkat Bu hatayı yapanın ehliyeti kalıcı olarak iptal olacak
Sürücüler dikkat! Bu hatayı yapanın ehliyeti kalıcı olarak iptal olacak
08:01
Prenses’ten Brezilya’yı yıkan Haaland’a özel teşekkür Görüntü gündem oldu
Prenses'ten Brezilya'yı yıkan Haaland'a özel teşekkür! Görüntü gündem oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.07.2026 10:14:12. #7.13#
SON DAKİKA: Şırnak'ta Trafik Kazası: 1 Ölü, 34 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.