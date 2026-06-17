Şırnak'ta ücretsiz düğün salonu açıldı, 10 çocuklu aileye destek - Son Dakika
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Şırnak'ta ücretsiz düğün salonu açıldı, 10 çocuklu aileye destek

Şırnak\'ta ücretsiz düğün salonu açıldı, 10 çocuklu aileye destek
17.06.2026 16:33  Güncelleme: 16:43
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Şırnak'ta ücretsiz belediye düğün salonu açılışı ve 10 çocuklu ailelere sosyal destek programı düzenlendi.

Şırnak'ta ücretsiz belediye düğün salonu açılışı ve 10 çocuklu ailelere sosyal destek programı düzenlendi.

Şırnak Belediyesi tarafından Bahçelievler Mahallesi'nde yapımı tamamlanan ücretsiz düğün salonunun açılışı gerçekleştirildi. Açılış programında ayrıca 10 ve üzeri çocuk sahibi ailelere, iki asgari ücrete denk gelen sosyal destek çekleri dağıtıldı. 834 metrekare alan üzerine kurulan Şırnak Belediyesi düğün salonunun açılışına Şırnak Valisi Birol Ekici, AK Parti Şırnak Milletvekili Aslan Tatar, Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Zafer Tumbul, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, muhtarlar ve 10 ve üzeri çocuk sahibi aileler katıldı.

Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından konuşan Şırnak Valisi Birol Ekici, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde 2026 yılının "Aile Yılı" ilan edildiğini hatırlatarak aile yapısının güçlendirilmesine yönelik çalışmalara dikkat çekti. Şırnak'ın Türkiye'nin en genç nüfusuna sahip illerinden biri olduğunu belirten Vali Ekici, "Cumhurbaşkanımız uzun yıllardır en az üç çocuk tavsiyesinde bulunuyor. Şırnak ve Hakkari, Türkiye'nin en genç nüfusuna sahip iki il konumunda. Bunun en önemli nedenlerinden biri de ailelerimizin çok çocuk sahibi olmasıdır. Şırnak'ta aile başına düşen ortalama çocuk sayısı 6'dır. Bu durumla Şırnaklılar olarak gurur duymalıyız" dedi.

Şırnak Milletvekili Aslan Tatar ise açılışı yapılan düğün salonunun özellikle ihtiyaç sahibi ailelerin ücretsiz yararlanabileceği önemli bir sosyal belediyecilik hizmeti olduğunu belirterek, "İnsanlarımızın en mutlu günlerine ev sahipliği yapacak bu eserin şehrimize kazandırılmasından büyük memnuniyet duyuyoruz. Bir zamanlar terörle anılan bölgemiz bugün yatırımlar, eserler ve kalkınma projeleriyle gündeme gelmektedir" ifadelerini kullandı.

Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka da düğün salonunun tüm vatandaşların kullanımına açık olacağını söyledi. Yarka, "834 metrekare alan üzerine kurulan bu tesiste Şırnaklı vatandaşlarımız ücretsiz düğün yapabilecek. Burada düğün yapan çiftlere çeşitli ikramlarımız da olacak. Maddi durumu ne olursa olsun herkes bu salondan faydalanabilecek. Bu salon tüm Şırnaklılarındır" diye konuştu.

Yeni evlenen çiftlere 60 bin lira nakdi destek sağladıklarını belirten Yarka, ailelere yönelik yeni sosyal projeleri de hayata geçirdiklerini ifade etti. Yarka, "Yeni evlenen çiftlerimize maddi desteğin yanı sıra bebek paketleri de hazırladık. Aile ziyaretlerimiz sırasında kalabalık aileleri görünce böyle bir proje geliştirdik. Tek eşten 10 ve üzeri çocuğu bulunan ailelere iki asgari ücret tutarında destek vereceğiz. Kent genelinde bu kriteri karşılayan 335 aile bulunuyor. Bugün ilk etapta 100 ailemizi davet ederek hediye çeklerini takdim ediyoruz" dedi.

Konuşmaların ardından 10 ve üzeri çocuk sahibi ailelere sosyal destek çeklerinin verilmesiyle program sona erdi. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Şırnak'ta ücretsiz düğün salonu açıldı, 10 çocuklu aileye destek - Son Dakika

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