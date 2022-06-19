Şırnak yaylaları 600 bin küçükbaş hayvana ev sahipliği yapıyor - Son Dakika
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Şırnak yaylaları 600 bin küçükbaş hayvana ev sahipliği yapıyor

19.06.2022 10:07
Şırnak yaylaları 600 bin küçükbaş hayvana ev sahipliği yapıyor

Şırnak'ta her yıl olduğu gibi bu yıl da yüksek rakımlı yaylalara göçer akınları devam ediyor.

Şırnak'ta her yıl olduğu gibi bu yıl da yüksek rakımlı yaylalara göçer akınları devam ediyor. Bu yıl Beytüşşebap ve Uludere yaylalarında 600 bine yakın küçükbaş hayvan konaklatılıyor.

Şırnak'ın Beytüşşebap ve Uludere ilçelerindeki yüksek rakımlı yaylalara çıkan yüzlerce göçer ve vatandaş, 5 ay boyunca hayvanlarını otlatmaya çalışacak. Resmi olmayan ancak Meydan, Kato, Tanin, Kanispi ve Faraşin yaylaları başta olmak üzere onlarca yaylaya ülkenin dört bir yanından gelen göçerler sürülerini bu yaylalarda otlatıyor. Terörünün minimize edilmesiyle beraber hayvancılığa yönelen yöre halkı, hiç gidemediği yaylalara gitti. Beytüşşebap İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü kayıtlarında bulunan 400 bin küçükbaş hayvan Beytüşşebap yaylarına çıktı. 5 ay boyunca yaylalarda kalacak olan göçerlerin yollarını açık tutmak için çalışan Beytüşşebap kaymakamlığına bağlı özel idare ekipleri ise, yayla yollarını açmaya çalışıyor. Bölgede huzur ve güven ortamının sağlanmasıyla beraber son yıllarda hayvancılık ve arıcılık faaliyetleri arttı. - ŞIRNAK

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Kaynak: İHA

Beytüşşebap, Hisarcık, Uludere, Şırnak, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Şırnak yaylaları 600 bin küçükbaş hayvana ev sahipliği yapıyor - Son Dakika

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