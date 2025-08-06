Şişli Belediyesi'nden Yaz Spor Okulu ile Eğlenceli ve Öğretici Yaz Tatili - Son Dakika
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Şişli Belediyesi'nden Yaz Spor Okulu ile Eğlenceli ve Öğretici Yaz Tatili

Şişli Belediyesi\'nden Yaz Spor Okulu ile Eğlenceli ve Öğretici Yaz Tatili
06.08.2025 14:36  Güncelleme: 14:41
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Şişli Belediyesi, 6-14 yaş arası çocuklar için hazırladığı Yaz Spor Okulu ile tatili eğlenceli ve öğretici etkinliklerle renklendiriyor. Futbol, basketbol, güreş gibi birçok branşta uzman eğitmenler eşliğinde dersler verilirken, kids can develop social skills and enjoy a fun time.

Şişli Belediyesi, yaz tatilini çocuklar için hem eğlenceli hem öğretici etkinliklerle renklendirmeye devam ediyor. 6-14 yaş arası çocukların fiziksel gelişimini desteklemek, sosyal becerilerini artırmak ve yaz aylarını verimli bir şekilde geçirmelerini sağlamak üzere başlatılan Yaz Spor Okulu ile Fulya Yüzme Havuzu, dopdolu içerikleriyle dikkat çekiyor.

Şişli'de çocuklara yönelik olarak gerçekleşen Yaz Spor Okulu'nda, futboldan basketbola, güreşten tekvandoya, jimnastikten voleybola kadar birçok branşta eğitim veriliyor. Alanında uzman eğitmenler eşliğinde verilen derslerle çocukların hem fiziksel hem de ruhsal gelişimlerine katkı sağlanıyor.

Program kapsamında Yaz Okulu'nda dersler pazartesi, salı, çarşamba ve perşembe günleri 09.00-17.00 saatleri arasında gerçekleştiriliyor. Gün boyu süren aktivitelerle çocuklar disiplinli bir spor eğitimi alırken eğlenceli vakit geçirme imkanı buluyor.

Tüm etkinlikler, Şişli'nin modern spor alanlarından biri olan Yayla Spor Kompleksi'nde gerçekleştiriliyor. Güvenli ve hijyenik ortamıyla dikkat çeken tesis, yaz boyunca çocukların sporla dolu bir tatil geçirmelerine ev sahipliği yapacak.

Geleceğin milli sporcuları yetişiyor

Şişli Belediyesi, Yaz Spor Okulu projesiyle çocuklara spor yapma alışkanlığı kazandırmanın yanı sıra geleceğin sporcularını da yetiştirmeyi hedefliyor. Ücretsiz olarak sunulan bu proje sayesinde her çocuk spora erişim imkanına sahip oluyor.

Fulya Yüzme Havuzu'nda yaz dönemi heyecanı

Öte yandan Fulya Yüzme Havuzunda da çocuklara, özel gereksinimli bireylere ve yetişkinlere yönelik yaz dönemi yüzme eğitimleri 23 Haziran'dan bu yana aralıksız sürüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Şişli Belediyesi'nden Yaz Spor Okulu ile Eğlenceli ve Öğretici Yaz Tatili - Son Dakika

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