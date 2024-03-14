Şişli Belediyesi ve Bağlı İştiraklerde İşçi Maaşlarına Yüzde 94 Artış

Şişli Belediyesi ve bağlı iştiraklerde çalışan toplam 2 bin 367 personelin maaş ve sosyal haklarında iyileştirme yapıldı. İmzalanan sözleşme ile birlikte 17 bin 2 TL olan işçi maaşları yüzde 94 oranında artış ile 33 bin TL'ye yükseldi. Bununla birlikte, en düşük ücret alan işçinin aylık geliri; ikramiye, yol ücreti ve yemek ücreti ile birlikte 46 bin 378 TL oldu.
Şişli Belediyesi ve GENEL-İŞ 1 Mart ile 28 Şubat 2026 tarihleri arasını kapsayan toplu iş sözleşmesi görüşmelerini başarı ile sonuçlandırdı. 2 bin 300'ü Belediye iştiraklerinden Kentyol Kent Hizmetleri A.Ş'de, 67'si de Belediye kadrosunda olmak üzere toplam 2 bin 367 işçi için toplu iş sözleşmesi imzaları, Cemil Candaş Kültür Merkezi'nde düzenlenen tören ile atıldı.
Maaşlarda yüzde 94 artış
Yeni toplu iş sözleşmesi ile birlikte 17 bin 2 TL olan işçi maaşları yüzde 94 oranında artış ile 33 bin TL'ye yükseldi. Bununla birlikte, en düşük ücret alan işçinin aylık geliri; aylık 8 bin 250 TL'si ikramiye, bin 388 TL'si yol ücreti ve 3 bin 740 TL'si yemek ücreti olmak üzere 46 bin 378 TL oldu.
Sosyal haklar da genişletildi
Toplu iş sözleşmesinde ücret artışının yanı sıra var olan sosyal haklar da genişletildi. Önceki dönemlerde sözleşmede yer alan, doğum yapan kadınlara devletin verdiği 16 haftalık doğum iznine ek olarak 16 haftalık doğum izni, eşi doğum yapan erkeklere verilen 1 aylık babalık izni bu sözleşmede de devam etti. Yeni sözleşmede, kadınlara her ay 1 gün regl izni, bütün personele yılda 5 gün mazeret izni tanındı. Kıdem tazminatları da yeniden düzenlendi. Önceki dönemlerde 30 gün üzerinden hesaplanan kıdem tazminatları, yeni sözleşme gereği 40 gün üzerinden hesaplanacak.
"Şişli Belediyesi sizin sevgili emekçi kardeşlerim"
Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin yaptığı konuşmada, "Sevgili emekçi kardeşlerim, Şişli'de çalışmak bir ayrıcalık. Az önce İl Başkan Yardımcım yukarda dedi ki, 'Başkanım bize torpil isteğiyle geliyorlar, lütfen bizleri Şişli Belediyesi'ne alın diye'. Bazılarınız memnun değilsiniz biliyorum. Keşke imkanlarımız olsa bu ücretlerden daha yükseğini vermemiz gerekir. Ama burası bir fabrika değil. Ben ya da benden sonra Emrah bir patron değil, bizler sizlerin arasından birileriyiz. Hatta hatırlarsanız geldiğimde sizlere bir şey söylemiştim. Burası benim değil. Ben Belediye Başkanınızım 5 yıllığına kiraladım. 5 yıl sonra ben giderim, başkası gelir ama siz hep burada olacaksınız. Şişli Belediyesi sizin sevgili emekçi kardeşlerim. Her kademede nerede çalışıyorsanız çalışın sizin bizden daha çok korumamız gerekiyor. Birbirimizle kavga etmeyelim. Kol kola girelim. Yarınlarımızı beraber planlayalım" ifadelerini kullandı.
Sözleşme imzalamadan önce Belediye Başkan Adayı Emrah Şahan'ın da fikrini aldığını belirten Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, "Emrah kardeşimle şöyle bir strateji izledik. Ben 5 yıl omuzlarında sıkıntı yaşayacak bir arkadaşıma, bir yol arkadaşıma onun onayı olmadan bir toplu sözleşmeyi imzalamayı doğru görmem. Haksızlık olur. Ben kendi adıma bu sözleşmeye imza atardım. Emrah da bir şey demezdi. Daha fazlasını da versem bir şey demezdi. Ama o benim etik anlayışıma aykırı. Ben 5 yıldır verdiğiniz destekten dolayı iyisiyle, kötüsüyle beni çektiğiniz için hepinize sonsuz teşekkürlerimi bir borç biliyorum. Emeğinize ve katkınıza çok teşekkür ediyorum" dedi. - İSTANBUL
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