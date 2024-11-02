Şişli'de 6 Yaşındaki Kızın Cansız Bedeni Bulundu - Son Dakika
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Yerel

Şişli'de 6 Yaşındaki Kızın Cansız Bedeni Bulundu

Dede Mahmut Hanilçi, Elmas'ın ölümünün ardından devletin adaleti sağlayacağına inandığını söyledi.

02.11.2024 16:52
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Şişli'de gece saatlerinde cansız bedeni bulunan 6 yaşındaki kız çocuğu Elmas Hanilçi'nin acılı dedesi konuştu. Dede Mahmut Hanilçi, "Devletimiz gereken cezayı verecektir, ben buna inanıyorum. Şikayetçi olsam da olmasam da devletimiz böyle şeylere hiçbir zaman izin vermez" dedi.

Şişli'de 31 Ekim tarihinde kaybolup ailesinin bir televizyon programı aracılığıyla bulmaya çalıştığı 6 yaşındaki kız çocuğu Şirin Elmas Hanilçi'nin cansız bedeni gece saatlerinde Feriköy Mezarlığı'nda bulunmuştu. Şirin Elmas Hanilçi'nin cansız bedeni otopsi işleminin ardından aileye gösterilmişti.

"Devletimiz gereken cezayı verecektir, ben buna inanıyorum"

Şirin Elmas Hanilçi'nin dedesi Mahmut Hanilçi, "Sabah gelirdi, ekmek yemezse rahat etmezdi. Tüm torunlarım da böyleydi. 3 gündür onu arıyordum, programa da çıktım. Allah'a şükürler olsun isyan etmiyorum, gördüm ya buna razıyım. Cenab-ı Allah bir verir bir alır. Şüpheliyi anlatmama gerek yok, devletimiz ne yapacağını bilir. 6 yaşındaki kıza bunu yaptıktan sonra benim bir şey söylememe veya cezasını vermeme gerek yok. Şikayetçi olsam da olmasam da. Narin'e ne yapıldıysa Narin'den daha beteri buna yapılmıştır. Annesi bizzat morgda gördü, ağzını yırtmış dedi. 7 tane amcası vardı onun, bir dedesi var ki, onun ağzının yırtıldığını görseydim. Ben ne diyeyim? Devletimiz gereken cezayı verecektir, ben buna inanıyorum. Şikayetçi olsam da olmasam da devletimiz böyle şeylere hiçbir zaman izin vermez. Hakim bey, savcı bey ifadesini alırken elbet seyredecekler, diyecekler ki '6 yaşındaki melek çocuğa nasıl bu şekilde yaptın? Sende din, iman, kitap yok mudur? Bu yaşa kadar boş mu yaşadın? Nasıl ufak çocuğa böyle yaparsın?'" dedi.

"Biz ne zamana kadar Narin'leri, Şirin'leri kaybedeceğiz?"

Şirin Elmas Hanilçi'nin akrabası Bilal Yetaz ise haberleri televizyondan gördüğünü ve buraya geldiğini söyleyerek, "Biz ne zamana kadar Narin'leri, Şirin'leri kaybedeceğiz? Suçsuz, günahsız. Bizim de çoluk çocuğumuz var. Genç kızlarımız da var. Cumhurbaşkanı'mızdan bir şey istiyoruz. Bunlara bir el atsınlar. Cezaları artırılsın, müebbet getirilsin. Çocuk istismarlarına bir dur desinler. Allah kimseye yaşatmasın" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Politika, 3-sayfa, Hukuk, Yerel, Çocuk, Şişli, Son Dakika

Son Dakika Yerel Şişli'de 6 Yaşındaki Kızın Cansız Bedeni Bulundu - Son Dakika

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