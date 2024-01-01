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Şişli Kurtuluş Mahallesi'nde Yeni Yıl Coşkusu - Son Dakika
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Şişli Kurtuluş Mahallesi'nde Yeni Yıl Coşkusu

Şişli'nin Kurtuluş Mahallesi'nde yılbaşı geleneği devam ediyor. Mahalle sakinleri balkon ve pencerelerden tencere, tava çalarak ve nar fırlatarak yeni yılı karşıladı. Bir mahalle sakini ise 2024'ün barış ve huzur getirmesini diledi.

Şişli Kurtuluş Mahallesi\'nde Yeni Yıl Coşkusu
01.01.2024 - 01:37,
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Şişli'nin Kurtuluş semtinde vatandaşlar, yeni yılı balkon ve pencerelerden tencere, tava çalıp nar fırlatarak karşıladı.

Şişli'nin Kurtuluş Mahallesi'nde nesillerdir devam eden yılbaşı geleneği bu yıl da tekrarlandı. Mahalle sakinleri yeni yılın gelişini camlara çıkarak kutladı. Camlara çıkıp tencere ve kaşıkları birbirine vurarak kutlayan vatandaşlar, saat 00.00'a geldiğinde ise evlerinin camından sokağa nar ve bardak, tabak fırlattı. Yeni yılın gelişini kutlayan bir mahalle sakini, "2024'ün ülkemize ve tüm dünyaya barış ve huzur getirmesini diliyorum" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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