Şişli Plak Festivali Müzikseverleri Buluşturuyor - Son Dakika
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Şişli Plak Festivali Müzikseverleri Buluşturuyor

Şişli Plak Festivali Müzikseverleri Buluşturuyor

Şişli Belediyesi, müzik dünyasının önemli isimlerini ve plak tutkunlarını 'Şişli Plak Festivali' ile 4'üncü kez buluşturuyor. Festivalde söyleşiler, mezatlar, imza günleri gibi etkinliklerin yanı sıra ünlü sanatçıların konserleri yer alacak. Tolga Akyıldız'ın anısına özel bir program da düzenlenecek.

06.09.2024 11:54  Güncelleme: 11:56
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Şişli Belediyesi, müzik dünyasının önemli isimlerini ve plak tutkunlarını 'Şişli Plak Festivali' ile 4'üncü kez buluşturuyor. 14-15 Eylül tarihlerinde, gerçekleşecek festivalde söyleşiler, mezatlar, imza günleri gibi etkinliklerin yanı sıra Karsu, Sena Şener, Gaye Su Akyol ve Miskinler gibi ünlü sanatçıların konserleri yer alacak.

Müzikseverlerin ve plak koleksiyoncularının yoğun ilgi ve katılım gösterdiği 'Şişli Plak Festivali'nin açılışı bu yıl, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın yanı sıra davetlilerin katılımıyla gerçekleşecek. Geleneksel hale gelen; müzik dünyasının önemli isimlerini ve plak tutkunlarını 4'üncü kez buluşturacak olan Şişli Plak Festivali, iki gün boyunca birbirinden renkli etkinliklere ve konserlere ev sahipliği yapacak. Feriköy Organik Pazarı otopark alanında gerçekleşecek festivalde söyleşiler, mezatlar, imza günleri, kahve ve yeme-içme stantları ile müzikseverler, keyifli zaman geçirecekler. Festivalde gerçekleşecek konserler kapsamında; Karsu, Sena Şener, Gaye Su Akyol ve Miskinler gibi ünlü sanatçılar da müzikseverlerle buluşacak. Plakseverler, tüm etkinlik ve konserlere ücretsiz olarak katılabilecek.

Tolga Akyıldız'ın anısına özel program

Şişli Plak Festivali'nde, yakın zamanda hayatını kaybeden gazeteci ve müzik yazarı Tolga Akyıldız da anılacak. Festival programında, 'Tolga Akyıldız Anısına Açık Sahne' etkinliğinde sürpriz isimler sahne alacak. Ayrıca festival katılımcıları, Plaktan DJ Mix ve Scratching atölyesine de katılabilecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Şişli Plak Festivali Müzikseverleri Buluşturuyor - Son Dakika

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