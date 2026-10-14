Sıtkı Davut Koçman için MSKÜ\'de 21. ölüm yılı anma töreni düzenlendi

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinin hamisi, hayırsever iş insanı merhum Sıtkı Davut Koçman, vefatının 21. yıl dönümünde düzenlenen törenle anıldı. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'ne (MSKÜ) yaptığı katkılarla bilinen, hayırsever iş insanı Sıtkı Davut Koçman'ın 21. ölüm yıl dönümü dolayısıyla MSKÜ Atatürk Kültür Merkezi'nde anma töreni düzenlendi.

Programa; Muğla Vali Yardımcısı Ahmet Ferhat Özen, MSKÜ Rektörü Prof. Dr. Turhan Kaçar, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras, Sıtkı Davut Koçman Vakfı Başkan Vekili Mustafa Acar ve vakıf mütevelli heyeti, siyasi parti temsilcileri, MSKÜ akademik ve idari personeli ile öğrenciler katıldı. Programda Sıtkı Davut Koçman'ın hayatını anlatan 'Sarı Ceketli Mühendis' belgeseli gösterildi.

Törenin açılış konuşmasını yapan Sıtkı Koçman Vakfı Başkan Yardımcısı Mustafa Acar, eğitime ve toplumsal gelişime yaptığı katkılarla Muğla'nın hafızasında önemli bir yere sahip olan Sıtkı Davut Koçman'ı rahmet, saygı ve minnetle andıklarını belirterek, Muğla'ya yaptığı yatırımları katılımcılarla paylaştı.

Merhum Koçman'ın Muğla sevdalısı olduğunun altını çizen Acar, "Sıtkı Davut Koçman, Atatürk'ün ilkelerini rehber edinerek çağdaş eğitime ve sanata önem vermiştir. Düzenlediğimiz resim yarışmalarını da onun aziz hatırasını yaşatarak, kendisi ve değerli ailesine minnet ve vefa örneği olduğuna inanıyoruz. Çağdaş eğitime, Üniversitemize ve Muğla'mıza yaptığı hizmetler hiçbir zaman unutulmayacak. Bizler de onun bıraktığı yoldan aynı şevk ve heyecanla hizmet vermeye devam edeceğiz" dedi.

"Eğitimin en önemli değerlerinden biri"

MSKÜ Rektörü Prof. Dr. Turhan Kaçar, konuşmasında Sıtkı Davut Koçman'ın eğitime ve topluma yaptığı katkıların önemine dikkat çekerek, Koçman'ın yalnızca kurumlar ve yapılar değil, paylaşmanın ve topluma değer katmanın önemini gösteren güçlü bir miras bıraktığını ifade etti. Kaçar, Sıtkı Davut Koçman'ın adını taşıyan üniversitede bu mirası yaşatmanın, eğitime ve bilimsel çalışmalara katkı sunmanın yanı sıra sanatsal üretimi destekleyerek geleceğe taşımakla mümkün olduğunu vurguladı.

5. ulusal resim yarışmasında ödüller sahiplerini buldu

Bu yıl 5.si düzenlenen Sıtkı Davut Koçman Resim Yarışması'nın ödül töreni gerçekleştirildi. Yarışmada dereceye giren kişilere, ödülleri protokol tarafından takdim edildi. Programın sonunda Sıtkı Davut Koçman 5.Ulusal Resim ve Fotoğraf Sergisi'nin açılışı yapıldı. Anma töreni serginin gezilmesi ve lokma ikramıyla son buldu.