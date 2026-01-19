Yağan kar eğlenceye dönüştü, Kış Festivali'nin 2'ncisi düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Yağan kar eğlenceye dönüştü, Kış Festivali'nin 2'ncisi düzenlendi

Yağan kar eğlenceye dönüştü, Kış Festivali\'nin 2\'ncisi düzenlendi
19.01.2026 12:06  Güncelleme: 12:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Akıncılar ilçesinde düzenlenen 2. Kış Festivali, sanatçı konserleri, kardan adam yarışması ve çeşitli ikramlarla dolu etkinlikleriyle ilgi odağı oldu. Başkan Sevinç, festivalin sosyal yaşama katkısını vurgulayarak, önümüzdeki yıl geleneksel hale getirileceğini açıkladı.

Sivas'ın Akıncılar ilçesinde 2'ncisi düzenlenen Kış Festivali yoğun ilgi gördü.

Akıncılar ilçesinde bu yıl 2'ncisi düzenlenen Kış Festivali, yoğun katılım ve renkli etkinliklerle gerçekleştirildi. Festival alanında sanatçıların sahne aldığı konserler izleyicilere keyifli anlar yaşatırken, köfte ve sucuk ikramlarıyla misafirlere kış havasına yakışır lezzetler sunuldu. Etkinlikler kapsamında düzenlenen kardan adam yarışması büyük ilgi görürken, gün boyunca çeşitli sürpriz hediyeler ve eğlenceli aktivitelerle festival coşkusu zirveye çıktı. Her yaştan vatandaşın katılım gösterdiği organizasyon, ilçede birlik ve beraberlik duygusunu pekiştirdi.

Akıncılar Belediye Başkanı Murat Sevinç, festivale katılım sağlayan tüm misafirlere teşekkür ederek, bu tür etkinliklerin ilçenin sosyal yaşamına katkı sunduğunu ifade etti. Başkan Sevinç ayrıca, Kış Festivali'nin önümüzdeki yıl 3'üncüsü düzenlenerek geleneksel hale getirileceğini belirtti. - SİVAS

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Etkinlikler, Akıncılar, Festival, Yağan, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Yağan kar eğlenceye dönüştü, Kış Festivali'nin 2'ncisi düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Burdur’da karantina ihlaline 400 bin TL ceza Burdur'da karantina ihlaline 400 bin TL ceza
Deney yapmak isterken hayatının hatasını yaptı Deney yapmak isterken hayatının hatasını yaptı
Görüntüler ortaya çıktı Menzil lideri İzmir’de toplanan kalabalığa tövbe ettirmiş Görüntüler ortaya çıktı! Menzil lideri İzmir'de toplanan kalabalığa tövbe ettirmiş
Hatay’da feci kaza: 2 ölü, 3 yaralı Hatay'da feci kaza: 2 ölü, 3 yaralı
Yağmurluk krizinin ardından Galatasaray’da bir kaos daha Taraftarlar isyanda Yağmurluk krizinin ardından Galatasaray'da bir kaos daha! Taraftarlar isyanda
Hasan Şaş canlı yayında patladı: Kimsin ulan sen Hasan Şaş canlı yayında patladı: Kimsin ulan sen

12:35
Esra Ezmeci’ye hapis cezası
Esra Ezmeci'ye hapis cezası
12:21
Emeklinin beklediği kulis ’’Duyum aldım’’ deyip tarih bile verdi
Emeklinin beklediği kulis! ''Duyum aldım'' deyip tarih bile verdi
12:17
Yeni Suriye’ye giden süreç 44 saatte şekillendi Herkes Şara’yı konuşuyor ama...
Yeni Suriye'ye giden süreç 44 saatte şekillendi! Herkes Şara'yı konuşuyor ama...
12:05
Karın etkili olduğu İstanbul’da metro istasyonunda insan seli oluştu
Karın etkili olduğu İstanbul'da metro istasyonunda insan seli oluştu
11:26
12 milyon garsona, 90 milyon vakfa Eleştirilerin odağındaki Şekib Avdagiç’e milyonluk harcama kalemleri soruldu
12 milyon garsona, 90 milyon vakfa! Eleştirilerin odağındaki Şekib Avdagiç'e milyonluk harcama kalemleri soruldu
10:40
Mehmet Akif Ersoy’un eski eşi Pınar Erbaş’ın işine son verildi
Mehmet Akif Ersoy'un eski eşi Pınar Erbaş'ın işine son verildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.01.2026 12:59:07. #7.11#
SON DAKİKA: Yağan kar eğlenceye dönüştü, Kış Festivali'nin 2'ncisi düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.