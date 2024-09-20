Sivas Barosu'na Ceza Uyarısı - Son Dakika
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Sivas Barosu'na Ceza Uyarısı

STSO Başkanı Zeki Özdemir, Sivas Barosu'nun firmalara kesilen cezaları durdurmasını talep etti.

20.09.2024 11:12
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STSO Başkanı Zeki Özdemir, ekonomik zorluklar içerisinde üretim yapan ve istihdam sağlayan üyelerine Sivas Barosu tarafından, sözleşmeli avukat tayin etmedikleri her ay için yüklü miktarda para cezaları kesildiğini hatırlatarak, bu uygulamanın durdurulması çağrısında bulundu.

Sivas Barosu avukatlara gönderdiği iddia edilen mesajda; sözleşmeli avukat bulundurmayan Anonim Şirket ve Yapı Kooperatiflerine 2023 yılında ceza kesildiğini hatırlatarak, bu durumun 2024 yılında da devam edeceğini ve sözleşmelerin 30 Eylül 2024 tarihine kadar Baro Başkanlığına sunulmasının istendiği ileri sürüldü.

Konuyla ilgili Sivas Ticaret ve Sanayi Odası'ndan yapılan değerlendirmede, sözleşmelerin yıl bitmeden 30 Eylül 2024 tarihinden önce talep edilmesinin arkasında Ekim ayında gerçekleştirilecek Baro Başkanlığı seçim kaygısının yattığı ifade edildi. Sivas Barosu bu tutumuyla, çeşitli ekonomik zorluklarla mücadele eden ve Sivas'ın istihdamına katkı sağlayan firmalara ceza kesmeye devam edeceğini, ayrıca Baro Başkanlığı seçimleri öncesinde avantaj sağlamaya çalıştığını ortaya koyduğu vurgulandı.

Sivas Barosu'nun ticari faaliyeti olmayan birçok firmaya da ceza kestiği belirtilerek, bu durumun hakkın kötüye kullanılması olarak nitelendirildi.

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Özdemir konuya ilişkin açıklamalarda bulunarak, Türkiye genelinde birçok ilde olmadığı halde Sivas Barosunun para cezasında ısrarcı ve uygulayıcı olduğunun altını çizdi. Sivas Barosunun bu uygulamaya derhal son vermesini, kesilen ağır idari para cezalarının iptalini ve iadesini istiyoruz dedi.

Konuyu devamlı gündemde tuttuklarını belirten STSO Başkanı Zeki Özdemir açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi; "Ekonomik zorluklar içerisinde üretim yapan ve istihdam sağlayan üyelerimize sözleşmeli avukat tayin etmedikleri her ay için Sivas Barosu tarafından yüklü miktarda para cezaları kesiliyor. Finansmana erişimin giderek zorlaştığı, ekonomik sıkıntıların baş gösterdiği bu dönemde, tüccar ve sanayicilerimiz ağır istihdam ve girdi maliyetleriyle mücadele ederken bir yandan da kesilen cezalara maruz kalıyor. Bu durum, anonim şirketler için ciddi bir finansman yükü anlamına geliyor. Ekonomik zorluklar içinde boğuşan girişimcilerimiz, bir yandan rekabet avantajı sağlamaya çalışırken, diğer yandan ceza yükleriyle dertlenmek zorunda kalıyor."

Kesilen cezalardan tüccar ve sanayicinin hem maddi hem de manevi olarak olumsuz etkilendiğini vurgulayan Başkan Özdemir, "Sivas Ticaret ve Sanayi Odası olarak, üyelerimizin menfaatlerini korumak, öncelikli görevimizdir. Bu doğrultuda, her bir üyemizle yakından ilgileniyor, onlara gerekli yönlendirme ve bilgilendirmeleri titizlikle yapıyoruz. Bu nedenle, derhal bu haksız uygulamalara son vermelerini, kesilen ağır idari para cezalarının iptal edilerek iade edilmesini talep ediyoruz. Üyelerimizin haklarını savunmak adına sonuna kadar kararlıyız!" şeklinde konuştu. - SİVAS

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Politika, Ekonomi, Hukuk, Yerel, sivas, Son Dakika

Son Dakika Yerel Sivas Barosu'na Ceza Uyarısı - Son Dakika

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