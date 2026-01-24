Başkan yolda kalan yolcuları evlerine ulaştırdı - Son Dakika
Başkan yolda kalan yolcuları evlerine ulaştırdı

Başkan yolda kalan yolcuları evlerine ulaştırdı
24.01.2026 14:52  Güncelleme: 15:03
Sivas'ta etkili olan kar yağışı ve soğuk hava koşullarında, Belediye Başkanı Adem Uzun, kapatılan yolda otobüs bekleyen yolcuları makam aracıyla evlerine ulaştırdı. Başkan Uzun, karla mücadele çalışmalarını denetleyerek vatandaşlarla yakından ilgilendi.

Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun, kapanan yolda otobüs bekleyen yolcuları evlerine ulaştırdı.

Sivas'ta kuvvetli kar yağışı ve soğuk hava etkisini sürdürüyor. Sivas Belediye'si ekipleri başta olmak üzere il özel idaresi ve karayolları ekipleri yoğun bir şekilde karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Kar kalınlığının 40 santimetreye ulaştığı şehir merkezinde ise kar temizleme çalışmaları 24 saat boyunca kesintisiz sürdürülüyor.

Makam otomobiliyle evlerine ulaştırdı

Sivas Belediye Başkanı Dr. Adem Uzun, çalışmaları yerinde denetleyerek koordine etti. Uzun, kar temizleme çalışmalarından dolayı kapatılan cadde üzerinde otobüs bekleyen yolcuların yanına giderek sohbet etti. Uzun otobüs gelmeyeceğini belirterek belediye aracıyla evlerine ulaştırılmasını sağladı. Vatandaşlar Uzun'un bu teklifi karşısında duydukları memnuniyeti dile getirip teşekkür ettiler.

Başkan dondurucu soğuğa rağmen ekiplerin başında ayrılmadı

Uzun, yağan kara rağmen yolları hızla açabilmek için caddeyi trafiğe kapatmak zorunda kaldıklarını belirtti. Başkanın sıcak ve samimi tutumu üzerine, kadın yolcu, "Sizi bazı sitelerde karalıyorlar, görüyoruz ki bu soğukta ekiplerin başındasınız" dedi. Başkan uzun ise bu açıklama karşısında gülerek, "Onların niyetleri farklı" şeklinde cevap verdi.

Uzun ayrıca kan üzerinde piknik yapan gençlerin sofrasına misafir oldu. - SİVAS

Sizin düşünceleriniz neler ?

