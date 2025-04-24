Sivas Belediyesi'nden Bebek Mezarlığına Anlamlı Düzenleme - Son Dakika
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Sivas Belediyesi'nden Bebek Mezarlığına Anlamlı Düzenleme

Sivas Belediyesi\'nden Bebek Mezarlığına Anlamlı Düzenleme

Sivas Belediyesi, Yukarı Tekke Mezarlığı'nda bulunan bebek kabirlerine yönelik düzenleme çalışması yaparak kalpli mezar taşları ve peyzaj düzenlemeleri ile alanı yeniledi. Başkan Dr. Adem Uzun, çalışmaları yerinde inceledi ve gül dikti.

24.04.2025 10:39  Güncelleme: 10:41
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Sivas Belediyesi tarafından Yukarı Tekke Mezarlığı'nda bulunan bebek kabirlerine yönelik düzenleme çalışması yapıldı.

Sivas'ta tek tip kalpli mezar taşları ile donatılan bebek mezarları, peyzaj düzenlemeleri ile yeni bir görünüme kavuşturuldu. Belediye Başkanı Dr. Adem Uzun, tamamlanan çalışmaları yerinde inceleyerek ekiplerden bilgi aldı. İncelemelerin ardından Başkan Uzun, bebek mezarlarının bulunduğu alana gül dikti. Mezarlık alanında yapılan bahar temizliği ve peyzaj düzenlemeleri kapsamında çınar ve süs eriği ağaçları da toprakla buluşturuldu.

Yapılan çalışmayı değerlendiren Belediye Başkanı Dr. Adem Uzun, "Aramızdan ayrılan bebek ve çocuklarımıza Allah'tan rahmet diliyor, ailelerine başsağlığı ve sabırlar temenni ediyorum. Daha önceleri çocuk ve bebeklere ait mezarların bulunduğu alanda bir düzenleme yapılmamıştı. Göreve geldikten sonra gerçekleştirdiğimiz düzenleme çalışmaları sonrası kalpli mezar taşlarımızla alanı daha güzel bir hale getirdik. Bebeklerimiz ve onların hatırası Belediyemize emanet. Bu çalışmamızla aslında ülkemize örnek olacak bir düzenlemeyi de başlatmış olduk. Diktiğimiz çiçeklerle de burayı adeta bir gül bahçesine çevireceğiz. Emeği geçen ekip arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi. - SİVAS

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Sivas Belediyesi'nden Bebek Mezarlığına Anlamlı Düzenleme - Son Dakika

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