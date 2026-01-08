Sivas Belediyesi ile Baro arasında adli yardım protokolü imzalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Sivas Belediyesi ile Baro arasında adli yardım protokolü imzalandı

Sivas Belediyesi ile Baro arasında adli yardım protokolü imzalandı
08.01.2026 16:41  Güncelleme: 16:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sivas Belediyesi, dar gelirli vatandaşlara adli yardım hizmetlerini güçlendirmek amacıyla Sivas Barosu ile 3 milyon TL destek sağlayacak bir protokol imzaladı. Protokol, adalete erişimi kolaylaştırmayı hedefliyor.

Sivas Belediyesi ile Sivas Barosu arasında adli yardım hizmetlerinin güçlendirilmesine yönelik protokol imzalandı.

Sivas Belediye Başkanı Dr. Adem Uzun ve Sivas Baro Başkanı Av. Fatih Sevim arasında adli yardım destek protokolü imzalandı. Belediye ile Baro arasında imzalanan sözleşme kapsamında adli yardım hizmetlerinin güçlendirilmesi hedefleniyor. Sivas Belediyesi, vatandaşların adalete erişimini kolaylaştırmak ve özellikle der gelirli kişilere hukuki destek sağlamak amacıyla Sivas Barosu ile önemli bir iş birliğine imza attı. Yapılan protokolle Belediye, Baro bünyesinde faaliyet gösteren Adli Yardım Bürosu aracılığıyla yürütülecek hizmetler için 3 milyon TL destek sağlayacak.

İmza töreninde konuşan Belediye Başkanı Dr. Adem Uzun, "İmzaladığımız protokol ile maddi durumu yetersiz olan hemşehrilerimize adli yardım desteği konusunda Baromuza katkı sağlayacağız. Halihazırda, avukat tutamayacak durumda olan vatandaşlarımıza Baromuz üzerinden destek sağlanıyor. Biz de bu protokolle bu desteğin kapsamını ve oranını artırmış oluyoruz. Böylece çok daha fazla dar gelirli hemşehrimizin adli yardım alabilmesini Sivas Belediyesi olarak desteklemiş oluyoruz. Bu çalışma, Sivas Belediyesi olarak bir ilk olma özelliği taşıyor. Avukatlık Kanunu, Belediye Kanunu ve Türkiye Barolar Birliği yönetmeliğinde, belediyelerin bu tür destekleri sağlayabileceğine dair hükümler yer almaktadır. Baro Başkanımız da hemşehrilerimizin bu konuda zorluk yaşadığını ifade ederek bizden destek talep etti. Biz de sosyal belediyecilik anlayışıyla bu projeyi hayata geçirdik ve meclis kararıyla protokole dökmüş olduk. Bu çalışmamızın şehrimiz için hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Sivas Baro Başkanı Av. Fatih Sevim ise "Sivas Belediyemize teşekkür ediyoruz. Bu proje, dar gelirli vatandaşlarımızın adalete erişimini kolaylaştıracak. Hem Sivas halkı hem de avukatlarımız için büyük önem taşıyor. Yaşanan süreçte birçok vatandaşımız, özellikle yargı harçları ve artan vekalet ücretleri nedeniyle yargı yoluna başvuramıyor. Bu noktada, Belediyenin görevinin sadece yol yapmak ve diğer altyapı hizmetleriyle sınırlı olmadığını; adalete erişim konusunda da sorumluluk üstlendiğini göstermesi çok kıymetli. Bu anlamda Sivas Belediyesine bir kez daha teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı. - SİVAS

Kaynak: İHA

Sivas Belediyesi, Yerel Haberler, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Sivas Belediyesi ile Baro arasında adli yardım protokolü imzalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Samsun’da gelin kayınvalidesine karaciğerini verdi Samsun'da gelin kayınvalidesine karaciğerini verdi
ABD’de helikopter faciası: Düğününe saatler kala hayatını kaybetti ABD'de helikopter faciası: Düğününe saatler kala hayatını kaybetti
’Son aşkı’ 65 yaşındaki adama pahalıya patladı 'Son aşkı' 65 yaşındaki adama pahalıya patladı
Radamel Falcao futbola geri döndü İşte yeni takımı Radamel Falcao futbola geri döndü! İşte yeni takımı
Yapay zeka yüzünden nikahları iptal oldu Yapay zeka yüzünden nikahları iptal oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Malezya Başbakanı İbrahim’e Cumhuriyet Nişanı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Malezya Başbakanı İbrahim'e Cumhuriyet Nişanı

18:15
Süper Kupa finalinin hakemi belli oldu
Süper Kupa finalinin hakemi belli oldu
17:50
ABB’nin konser harcamalarına ilişkin davada tutuklu sanık kalmadı
ABB'nin konser harcamalarına ilişkin davada tutuklu sanık kalmadı
17:05
Bebek Otel’in sahibi Muzaffer Yıldırım evini kumarhaneye çevirmiş İşte ele geçirilenler
Bebek Otel'in sahibi Muzaffer Yıldırım evini kumarhaneye çevirmiş! İşte ele geçirilenler
16:31
Suriye ordusu, YPG’ye yönelik nokta operasyonlarına devam ediyor 142 bin kişi tahliye edildi
Suriye ordusu, YPG'ye yönelik nokta operasyonlarına devam ediyor! 142 bin kişi tahliye edildi
15:49
Hastane mescidinde yürek yakan görüntü: İzleyen herkes bakanlığı etiketledi
Hastane mescidinde yürek yakan görüntü: İzleyen herkes bakanlığı etiketledi
14:10
YPG’ye verilen süre doldu, Suriye ordusu operasyona başladı
YPG'ye verilen süre doldu, Suriye ordusu operasyona başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2026 18:38:56. #7.11#
SON DAKİKA: Sivas Belediyesi ile Baro arasında adli yardım protokolü imzalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.