Sivas Belediyesi ile Baro arasında adli yardım protokolü imzalandı

Sivas Belediyesi ile Sivas Barosu arasında adli yardım hizmetlerinin güçlendirilmesine yönelik protokol imzalandı.

Sivas Belediye Başkanı Dr. Adem Uzun ve Sivas Baro Başkanı Av. Fatih Sevim arasında adli yardım destek protokolü imzalandı. Belediye ile Baro arasında imzalanan sözleşme kapsamında adli yardım hizmetlerinin güçlendirilmesi hedefleniyor. Sivas Belediyesi, vatandaşların adalete erişimini kolaylaştırmak ve özellikle der gelirli kişilere hukuki destek sağlamak amacıyla Sivas Barosu ile önemli bir iş birliğine imza attı. Yapılan protokolle Belediye, Baro bünyesinde faaliyet gösteren Adli Yardım Bürosu aracılığıyla yürütülecek hizmetler için 3 milyon TL destek sağlayacak.

İmza töreninde konuşan Belediye Başkanı Dr. Adem Uzun, "İmzaladığımız protokol ile maddi durumu yetersiz olan hemşehrilerimize adli yardım desteği konusunda Baromuza katkı sağlayacağız. Halihazırda, avukat tutamayacak durumda olan vatandaşlarımıza Baromuz üzerinden destek sağlanıyor. Biz de bu protokolle bu desteğin kapsamını ve oranını artırmış oluyoruz. Böylece çok daha fazla dar gelirli hemşehrimizin adli yardım alabilmesini Sivas Belediyesi olarak desteklemiş oluyoruz. Bu çalışma, Sivas Belediyesi olarak bir ilk olma özelliği taşıyor. Avukatlık Kanunu, Belediye Kanunu ve Türkiye Barolar Birliği yönetmeliğinde, belediyelerin bu tür destekleri sağlayabileceğine dair hükümler yer almaktadır. Baro Başkanımız da hemşehrilerimizin bu konuda zorluk yaşadığını ifade ederek bizden destek talep etti. Biz de sosyal belediyecilik anlayışıyla bu projeyi hayata geçirdik ve meclis kararıyla protokole dökmüş olduk. Bu çalışmamızın şehrimiz için hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Sivas Baro Başkanı Av. Fatih Sevim ise "Sivas Belediyemize teşekkür ediyoruz. Bu proje, dar gelirli vatandaşlarımızın adalete erişimini kolaylaştıracak. Hem Sivas halkı hem de avukatlarımız için büyük önem taşıyor. Yaşanan süreçte birçok vatandaşımız, özellikle yargı harçları ve artan vekalet ücretleri nedeniyle yargı yoluna başvuramıyor. Bu noktada, Belediyenin görevinin sadece yol yapmak ve diğer altyapı hizmetleriyle sınırlı olmadığını; adalete erişim konusunda da sorumluluk üstlendiğini göstermesi çok kıymetli. Bu anlamda Sivas Belediyesine bir kez daha teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı. - SİVAS