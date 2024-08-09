Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Özel Güvenlik Görevlilerine Teşekkür Belgesi Takdim Etti

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Sivas İl Emniyet Müdürlüğü kamu güvenliğine sundukları katkıdan dolayı özel güvenlik görevlilerine teşekkür belgesi takdim etti.

Özel güvenlik görevlilerinin genel kolluk kuvvetleriyle daha koordineli çalışmasını sağlayarak kamu güvenliğini artırmayı hedefleyen KAAN uygulaması başarıyla sürdürülüyor. Bu uygulama kapsamında özel güvenlik görevlileri, meydana gelen olayları anında emniyete bildirerek, suçun önlenmesinde önemli bir rol oynuyor. Bu çerçevede Sivas İl Emniyet Müdürlüğü, kamu güvenliğini artırmaya yönelik gayret gösteren özel güvenlik görevlilerini takdir etti. Genel Kolluk-Özel Güvenlik işbirliği ve Entegrasyonu Projesi (KAAN) kapsamında gösterdikleri üstün başarılarından dolayı Sivas İl Emniyet Müdürü adına İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hakan Kulen tarafından Yavuz Delioğlan ve Furkan Güldeş adlı özel güvenlik görevlilerine teşekkür belgesi verildi. - SİVAS