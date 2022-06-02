Sivas'ın kronikleşen meselesi çözülüyor - Son Dakika
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Sivas'ın kronikleşen meselesi çözülüyor

02.06.2022 14:16
Sivas'ın kronikleşen meselesi çözülüyor

Sivas'ın kronikleşen meselesi çözülüyor Sivas'ın kronik meselesi haline gelen "Eski Sanayi Sitesi" problemi çözüme kavuşturuluyor Sivas'ın kronik meselesi haline gelen "Eski Sanayi Sitesi" problemi çözüme kavuşturuluyor.

Sivas'ın kronikleşen meselesi çözülüyor

Sivas'ın kronik meselesi haline gelen "Eski Sanayi Sitesi" problemi çözüme kavuşturuluyor

SİVAS - Sivas'ın kronik meselesi haline gelen "Eski Sanayi Sitesi" problemi çözüme kavuşturuluyor.

Uzun yıllar Sivas'ın gündemini meşgul eden Eski Sanayi Sitesi meselesi çözülüyor. Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin'in öncülüğünde bölgedeki hak sahipleri ile yapılan görüşmeler ve anketler sonucunda imar planları hazırlandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından iki etap şeklinde onaylanan plan sonrası, alanda dönüşüm çalışmalarına başlandı. Projenin 1. etabı Atatürk Caddesi'ne cepheli olan adaları kapsıyor. Bu kısım bitişik 4 katlı ticaret ve turizm alanlarından oluşuyor. 2. etap ise sanayi dükkanlarının olduğu arka bölgeyi kapsıyor. Burada ise ayrık nizam 8 katlı konut altı ticaret alanları yer alacak.

Eski Sanayi'de sürdürülen çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, kentsel dönüşüm süreci ile ilgili değerlendirme yaptı. Bilgin; "2019 yılından itibaren hak sahipleri ile yapılan görüşmeler neticesinde olayı ortak bir uzlaşı noktasına getirerek öncelikli olarak imar planını yaptık. Bu imar planı yapılırken ulaşabildiğimiz, görüşebildiğimiz tüm hak sahipleri ile defalarca görüştük. Süreç içerisinde hak sahipleri ile anketler gerçekleştirdik. Yüz yüze görüşmeler yaptık. Toplu görüşmeler yaptık. Nihayet ortaya çıkan ortak akıl neticesinde imar planlarını Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na onaylattık. Bu çok önemli bir husustu, kentsel dönüşüm alanında imar planı Belediyemizde, ancak onay yetkisi Çevre ve şehircilik Bakanlığı'nda Bu konuda Bakanımız Murat Kurum'a çok teşekkür ediyorum. İmar planı onaylandıktan sonra alanın ön kısım ve arka kısmını ayrı bir alan olarak planladık ve bugün itibarıyla ön kısmındaki ticari alanlarda Bismillah diyerek yıkım işlemlerini başlattık" dedi.

"Az konuşup çok iş yapacağız"

Tapu sahipleri ile arsa devir sözleşmelerini imzaladıklarını ifade eden Bilgin, "İnşallah çok uzun sürmeden de temeli atacağız. Eski Sanayi artık Sivas'ta sorun olmaktan çıktı. Hemşehrilerimize hayırlı uğurlu olsun. Çözüm odaklı olaya yaklaştık, belirli noktalarda Belediye olarak fedakarlık göstererek yaklaştık. Çünkü uzun yıllar şehrin gündemini meşgul eden sorundu ve şehre yakışmayan bir alandı. Burayı çözmek artık bizim borcumuzdu. Bugüne kadar Eski Sanayi sorunu noktasında Belediye Başkanı olarak hiç konuşmadık. Çünkü az konuşup çok iş yapacağız dedik. Az konuşup icraat ortaya koyacağız ve eserlerimiz konuşacak dedik. Bugünden sonra inşallah şehre değer katacak, hak sahiplerin hakkını koruyacak bir projeyi şehrimize kazandıracağız" ifadelerini kullandı.

Sivas'ın kronikleşen meselesi çözülüyor
Sivas'ın kronikleşen meselesi çözülüyor
Sivas'ın kronikleşen meselesi çözülüyor
Sivas'ın kronikleşen meselesi çözülüyor

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Hilmi Bilgin, Sivas, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Sivas'ın kronikleşen meselesi çözülüyor - Son Dakika


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