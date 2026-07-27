Sivas'ın Ustası Sıcaklarda Bıçak Yapıyor - Son Dakika
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Sivas'ın Ustası Sıcaklarda Bıçak Yapıyor

Sivas\'ın Ustası Sıcaklarda Bıçak Yapıyor
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İsmail Gölebatmaz, geleneksel Sivas dövme bıçağı üretimini 60 derece sıcaklıkta sürdürüyor.

Atölye içi sıcaklığının 60 dereceye yaklaştığı ortamda meşhur Sivas dövme bıçağının üretimini sürdüren İsmail Gölebatmaz, geleneksel mesleğini tüm zorluklarına rağmen yaşatıyor.

Sivas'ta yaklaşık 45 yıldır dövme bıçak ustalığı yapan İsmail Gölebatmaz, yaz aylarının kavurucu sıcaklarında da bin 300 derecelik ocağının başından ayrılmıyor. Dışarıda hava sıcaklığının 40 dereceyi bulduğu günlerde, yaklaşık bin 200, bin 300 santigrat dereceye ulaşan ateşin karşısında çalışan ustanın atölyesi 60 dereceye yaklaşan sıcaklığa ulaşıyor. Yaz kış demeden üretimini sürdüren usta, geleneksel yöntemlerle hazırladığı dövme bıçakları büyük emekle şekillendiriyor. Yüksek sıcaklıkta tavlanan çelik, defalarca örs üzerinde dövülerek istenilen forma getiriliyor. Bir bıçak üretim sürecinde yaklaşık 70-80 farklı işlemden geçerken, yalnızca dövme aşaması bile bunaltıcı sıcaklarda onlarca kez tekrarlanıyor. Ocağın tam sıcaklığına ulaştığında kıyafetlerle çalışmanın mümkün olmadığını ifade eden Gölebatmaz, ocak başında maruz kaldığı sıcaklıktan sonra dışarı çıktında serinlediğini belirtti.

"İnsanlar sıcaktan bunalsa da biz dışarı çıktığımızda serinlemiş oluyoruz"

Bıçak yapımın sadece metali ısıtıp dövmekten ibaret olmadığını dile getiren Gölebatmaz, "Yaklaşık 45 yıldır bu mesleğin içerisindeyim. Bizim işimizde yaz ya da kış sezonu diye bir ayrım olmaz. İmalat yaptığımız için yazın da kışın da ocağımız yanar. Hava sıcaklığı 35-40 derece de olsa ocağı yakmak zorundayız. Ocağımızın sıcaklığı yaklaşık bin 200, bin 300 santigrat dereceye ulaşıyor. Böyle bir sıcaklıkta çalıştıktan sonra dışarıdaki 35 derece bize 15-20 derece gibi geliyor. Yaz aylarında dışarı 35 derece olduğunda atölyemizin içi abartısız 50-60 derecelere kadar çıkıyor. İçeride nefes almak bile zorlaşıyor. Ancak dışarı çıktığımızda serinlemiş gibi hissediyoruz. Hatta sıcak havalarda bile kendimizi korumaya çalışıyoruz ki ani sıcaklık farkından dolayı üşütmeyelim. İnsanlar sıcaktan bunalsa da biz dışarı çıktığımızda serinlemiş oluyoruz. Sabah ocağı ilk yaktığımızda atölye nispeten serin olduğu için normal kıyafetlerle çalışıyoruz. Ancak ocak tam sıcaklığına ulaştığında kıyafetle çalışmak mümkün olmuyor. Mecburen atletle çalışıyoruz. Dövme bıçak yapımı oldukça zahmetli bir iştir. Sadece metali alıp dövmekle bitmiyor. Öncelikle 8-10 milimetre kalınlığındaki çeliği döverek 4-5 milimetre kalınlığa indiriyoruz. İlk hazırlık aşaması bu. Daha sonra yapılacak bıçağın şekline göre yeniden dövme işlemi gerçekleştiriyoruz. Bir bıçağın istenilen forma gelmesi için en az 20-25 kez ocakta ısıtılıp dövülmesi gerekiyor. Aksi halde istenilen kaliteyi elde etmek mümkün değil. Haftalık üretim kapasitemiz tamamen el emeğine dayalı olduğu için ortalama 5 ila 10 bıçak arasında değişiyor. Bir bıçak, yapım süreci boyunca yaklaşık 70-80 kez işlemden geçiyor. Tabii burada dövmenin kendi içinde 20-25 ayrı aşaması bulunuyor" dedi.

Kaynak: İHA

Sivas, Sanat, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Sivas'ın Ustası Sıcaklarda Bıçak Yapıyor - Son Dakika

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