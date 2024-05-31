Sivas'ın zengin tarihi, lise öğrencilerine tanıtıldı - Son Dakika
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Yerel

Sivas'ın zengin tarihi, lise öğrencilerine tanıtıldı

Sivas'ta eğitim gören öğrenciler, Sivas'ın binlerce yıllık tarihini arkeolojik müzeyi gezerek öğrendiler. Sivas Arkeoloji Müzesi'nde düzenlenen programda öğrencilere Sivas'ın arkeolojik mirası ve şehrin tarihi hakkında bilgiler aktarıldı. Müzede bulunan eserler tek tek gezilerek öğrencilere tanıtıldı. Bu sayede öğrencilerin Sivas'ın tarihi ve kültürel değerlerine dair farkındalıklarının arttırılması amaçlandı.

31.05.2024 00:23
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Sivas'ın zengin tarihi, lise öğrencilerine tanıtıldı

SİVAS - Sivas'ta eğitim gören öğrenciler Sivas'ın binlerce yıllık tarihini arkeolojik müzeyi gezerek öğrendiler.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Arkeoloji Bölümü, Sivas İl Kültür Turizm Müdürlüğü ve Sivas İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün ortak girişimiyle Sivas Arkeoloji Müzesinde lise öğrencileri için özel bir program düzenlendi. Program çerçevesinde öğrencilere Sivas'ın arkeolojik mirası ve şehrin tarihi hakkında bilgiler aktarıldı. Müzede bulunan eserler tek tek gezilerek öğrencilere tanıtıldı. Bu sayede öğrencilerin Sivas'ın tarihi ve kültürel değerlerine dair farkındalıklarının arttırılması amaçlandı.

"Her bir eseri önünde açıklayarak öğrencilere bir farkındalık eğitimi verildi"

Sivas'ın arkeolojik geçmişi hakkında öğrencilere bilgiler aktarıldığını belirten Doç. Dr. Erdener Pehlivan, " Sivas Arkeoloji Müzesinde lise öğrencileri ile bir araya gelindi. Arkeolojik miras, Sivas'ın arkeolojik geçmişi hakkında öğrencilerimize bilgiler aktarıldı. Aktarılan bu bilgiler sayesinde bir farkındalık oluşturulması amaçlandı. Her bir eseri önünde açıklayarak öğrencilere bir farkındalık eğitimi verildi. Bu kapsamda da öğrencilerimize Sivas Müzesine gelmiş bütün eserleri tanıtma imkanı bulduk" dedi

"Sivas'ın tarihi hakkında da bilmediğim pek çok şeyi öğrendim"

Sivas'ın çok daha geniş bir tarihinin olduğunu öğrenen 11. sınıf öğrencisi Cemilcan," Müze gayet güzel. Eserleri de beğendim en çok beğendiğim eserler ise hayvan fosilleri. Sivas'ın tarihi hakkında da bilmediğim pek çok şey öğrendim. Çok daha geniş bir tarihi varmış, bu konu hakkında bilgilendim. Çok memnun kaldım, öğretmenlerime teşekkür ederim" diye konuştu.

" Hepsini teker teker inceledik"

Hocaların kendileriyle teker teker ilgilendiklerini belirten 11. sınıf öğrencisi Zeynep Sude Gürsoy, " Hepsini teker teker inceledik, güzeldi. Hocalarımızda ayrı ayrı yardımcı oldu bizlere. Bilmediğim şeyleri öğrendim tarihi eserlerimize baktık. Hocalarımıza da teşekkür ederim öğrenmediğimiz şeyleri öğrettiler bize" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Sivas'ın zengin tarihi, lise öğrencilerine tanıtıldı - Son Dakika

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