Sivas'ta baston işleme ustası, kilim motiflerini bastonlara işleyerek mirası yaşatıyor - Son Dakika
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Sivas'ta baston işleme ustası, kilim motiflerini bastonlara işleyerek mirası yaşatıyor

Sivas\'ta baston işleme ustası, kilim motiflerini bastonlara işleyerek mirası yaşatıyor

Sivas'ta 50 yıldır baston işleme mesleğini sürdüren 65 yaşındaki Erol Aşın, dünyaca ünlü Sivas kiliminin motiflerini bastonlara işleyerek kültürel mirası yaşatmaya çalışıyor. Aşın, el işlemeleri ile hediyelik eşya ve Sivas halısı desenli baston işlemeciliğinin son temsilcisi olduğunu belirtiyor. Mesleğini gelecek nesillere aktarmak isteyen Aşın, gençlere öğretmek için çaba sarf ediyor.

22.05.2024 10:51
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Sivas'ta baston işleme mesleğini 50 yıldır sürdüren 65 yaşındaki Erol Aşın, dünyaca ünlü Sivas kiliminin motiflerini bastonlara işleyerek yaşatmaya çalışıyor.

Sivas'ta baston işleme ustalığı yapan 65 yaşındaki Erol Aşın, dede yadigarı mesleğini yaklaşık 50 yıldır sürdürüyor. Gelişen teknoloji karşısında yok olan mesleğini yaşatmak için kolları sıvayan Aşın, bastonlara yeni bir soluk getirdi. Aşın, Sivas'ın meşhur kiliminin motiflerini bastonlar üzerine işleyerek Sivas'ın unutulmaya yüz tutmuş kültürel mirasını bu şekilde yaşatmak istiyor. Sivas'ın ünlü kilim desenlerini bastonlara uygulayan Aşın, bu özelliğiyle kentte tek olma unvanını taşıyor.

"Her şeyini kendi elimle yapıyorum"

El işlemeleri ile hediyelik eşya ve Sivas halısı desenli baston işlemeciliğinin son temsilcileri olduklarını belirten Erol Aşın, "Sivas ile ilgili Sivas'ın öz sanatı ağızlık, kalem, baston gibi hediyelik eşya işleri yapıyoruz. 65 yaşındayım yaklaşık 50 senedir bu işi yapıyorum. Sanatımız dede ve baba mesleğidir. Bizlerde bu işlerin son demleriyiz. Sivas'ta baston yapan arkadaşlarımız var ama onlar fabrikasyon şekilde yapıyor. Biz sadece elde yapıyoruz ve bir bastonu yaklaşık iki günde bitirebiliyorum. Budanmış ağaçların dallarından alıyorum ve onları kurutup, doğrultuyorum. Her şeyini kendi elimle yapıyorum ve torna makinaları kullanmıyorum" dedi.

"Bu işler de bizimle beraber ölmesin"

Yaptığı sanatı, mesleği gelecek nesillere aktarmaya çalışan ve mesleğinin de kendisiyle ölüp bitmemesini isteyen Aşın, "Gençler yanıma geliyorlar. Ben de onlara gelin gençler öğreteyim sizlere diyorum. Çünkü bu işler de bizimle beraber ölmesin, birileri öğrensin, birileri yapsın en azından bizleri anarlar ve bizleri rahmetle yad ederler inşallah. Çünkü biz geçmişlerimizi bir sanat ve meslek öğrettiler diye rahmetle yad ediyoruz. Ben bu sanatla 4 tane delikanlı evlendirdim, emekli oldum, geçimimi sağladım. Yani gençlerimizde bu cesaret yok" şeklinde konuştu.

Kilimden etkilendi, desenleri bastonlara işlemeye başladı

Bu sanatı hobi olarak yapılabileceğini belirten Aşın, "Bu meslekte kimse kalmadı. Benim 4 oğlumdan 2 tanesi hala boş zamanlarında gelip bu işi yapıyorlar. Ben herkes bir şeyler yapsın istiyorum. İnsanların boş gezmesini istemiyorum. Bu işi hobi olarak yapsınlar ve boşa vakit geçirmesinler. Sürekli üretim halinde olalım. Ülkemizin üretmesi, çalışması gerekiyor. Çalışan insan daha dinç ve huzurlu olur. Sivas'ta talebimiz çok fazla yok çünkü insanlarla hediyeleşmemiz azaldı. İnsanlarla konuşmayı istişare yapmayı severim. Sivas halılarımız kilimlerimiz çok eskidir. Sivas kilimi Türkiye'de ve dünyada çokça biliniyor. Kilimlerden çok fazla etkilendim ve o şekilde yapmaya başladım" diye konuştu. - SİVAS

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Sivas'ta baston işleme ustası, kilim motiflerini bastonlara işleyerek mirası yaşatıyor - Son Dakika

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