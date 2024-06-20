Sivas Koyulhisar'da TOKİ Camii dualarla açıldı

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından geçtiğimiz yıl inşaatına başlanan ve tamamlanarak İlçe Müftülüğüne devredilen Tuğladağı TOKİ Camii dualarla ibadete açıldı.
Caminin açılış programına Koyulhisar Kaymakamı Oğuzhan Demir, İlçe Belediye Başkanı Bora Karakullukçu, İl Müftüsü Ahmet Celalettin Altunkaya, İlçe Müftüsü Murat Gebeşoğlu, ilçe protokolü, din görevlileri ve vatandaşlar katıldı.
Kur'an'ı kerim tilavetiyle başlayan açılışı programı konuşmalarla devam etti. İl Müftü Yardımcısı Mehmet Koç'un duasının ardından Koyulhisar Tuğladağı TOKİ Camii dualarla ibadete açıldı. - SİVAS
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