Sivas olaylarının 31. yıl dönümü sergisi düzenlendi - Son Dakika
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Sivas olaylarının 31. yıl dönümü sergisi düzenlendi

Sivas olaylarının 31. yıl dönümü sergisi düzenlendi

Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, Sivas olaylarının 31. yıl dönümü sergisine katıldı. Sergide hayatını kaybeden sanatçı ve aydınların illüstrasyon çizimleri sergilendi ve olayın anısına yapılan projeler tanıtıldı. Sergi öncesi ölenler anıldı ve konuşmalar gerçekleştirildi.

29.06.2024 18:07  Güncelleme: 18:18
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Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, 2 Temmuz 1993'te 33 kişinin yakılarak öldürüldüğü Sivas olaylarının 31. yıl dönümü nedeniyle gerçekleştirilen sergiye katıldı.

Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu tarafından hayata geçirilen 'Hafıza' sergisinde hayatını kaybeden sanatçı ve aydınların illüstrasyon çizimleri sergilenirken, Sivas olaylarının 31. yıl dönümü anısına hazırlanan Madımak Kütüphanesi, sanal müze, film, belgesel ve web belgesel gibi projelerin tanıtımı yapıldı. Sergide o günü yaşayan kişiler ve yakınları konuşmalar gerçekleştirdi. Sergi öncesi katılımcılar tarafından cadde üzerinde yere karanfiller bırakılarak, olayda ölenler anıldı.

Sergiye katılan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, "31 yıl önce Örnektepe'deydim. Bir anda annem heyecanla aşağıya indi. Ağabeyimi, ablamı, beni aldı demir kapıyı arkadan sürgüledi ve yukarı çıkardı. Ne olduğunu anlamamıştım. Televizyonları açınca ülkenin orta yerinde 33 canın bir otelde sıkıştırılıp saatlerce yardım beklediğini gördüm ve en sonunda Türkiye demokrasi tarihinin en kara, en çok lanetlenmesi gereken günlerinden birisinin bu ülkeye yaşatıldığına şahit olduk. O gün bugündür Sivas içimizde bir yara. 31 yıldır her 2 Temmuz gözümüzde yaş demek. Her 2 Temmuz anaların çığlığı demek. Her 2 Temmuz, yanan çocuklarımız Menekşe, Koray demek. Her 2 Temmuz bizim için bir yürek sızısı" dedi.

Yaşanan acıyla yüzleşilmesi ve gelecek nesillere aktarılması gerektiğini vurgulayan Güney, "Bu sergi de bir yüzleşme. Bu acıyla yüzleşmemiz gerekiyor. Bu gerçekle yüzleşmemiz gerekiyor. Gelecek nesillere bu acıyı aktarmamız gerekiyor. Bu şekilde toplumsal barışımızı sağlayalım, bir daha bu topraklarda bu acıları yaşamayalım diye bu yüzleşme sergisine tüm canlarımızı huzurlarınızda davet etmiş olalım. Bu anmaları her yıl arttırarak devam edeceğiz ama kardeşlikten, barıştan, dayanışmadan, halkla birlikte el ele vermekten de bir an bile geri durmayacağız" ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanı İnan Güney'in konuşması sonrası toplu fotoğraf çekimi gerçekleştirildi. Sergi sonrası Başkan Güney, diğer katılımcılarla birlikte hazırlanan belgeseli izledi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Sivas olaylarının 31. yıl dönümü sergisi düzenlendi - Son Dakika

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