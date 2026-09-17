Sivas Şarkışla\'daki hayvan pazarı şap vakaları nedeniyle kapatıldı

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde bulunan İç Anadolu Bölgesi'nin en büyük hayvan pazarı, çevre illerde görülen şap vakaları nedeniyle geçici olarak kapatıldı.

Şarkışla Belediyesi'nden konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, "Çevre illerde baş gösteren şap hastalığı vakaları nedeniyle hayvan hareketliliğinden kaynaklanabilecek risklerin önüne geçmek ve gerekli tedbirleri almak amacıyla Şarkışla Hayvan Pazarımız, 17 Eylül 2026 tarihi itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar geçici olarak kapatılmıştır. Hemşehrilerimizin ve hayvan yetiştiricilerimizin mağduriyet yaşamaması adına alınan tedbir kapsamında hayvan pazarımızda alım-satım ve hayvan giriş-çıkış işlemleri gerçekleştirilemeyecektir. Pazarımızın yeniden açılış tarihi, ilgili kurumların değerlendirmeleri doğrultusunda ayrıca duyurulacaktır" denildi.