Sivas\'ta 150 yıllık bıçakçılık geleneği dördüncü nesle emanet edildi

Sivas'ta yaklaşık 150 yıldır aynı ailede nesilden nesile aktarılan bıçakçılık mesleğini 80 yıldır sürdüren Erdoğan Misci, mesleğin geleceğini torunu Uğur Misci'ye emanet ediyor.

Sivas'ta yaklaşık 150 yıldır aynı ailede sürdürülen bıçakçılık mesleği, dördüncü nesle ulaştı. Mesleği babasından öğrenen ve yaklaşık 80 yıldır bıçakçılıkla uğraşan Erdoğan Misci, bugün torunu Uğur Misci ile aile geleneğini yaşatıyor. Ailenin dördüncü nesil temsilcisi olan Uğur Misci ise el yapımı Sivas bıçağının gelecek kuşaklara aktarılması için çalışıyor.

Babasının da bıçak ustası olduğunu belirten Erdoğan Misci, beş kardeşin tamamının bir dönem bıçakçılıkla uğraştığını ancak zaman içerisinde mesleği sürdüren tek kardeşin kendisi kaldığını söyledi. Geçmişte üretim yapan Misci, ilerleyen yaşıyla birlikte artık ağırlıklı olarak bıçak alım satımıyla ilgileniyor.

Yaklaşık 80 yıldır mesleğin içinde

Ailesinin bıçakçılık geçmişinin yaklaşık 150 yıl öncesine dayandığını ifade eden Erdoğan Misci, "Bıçakçıyım. Yaklaşık 80 senedir bu mesleğin içindeyim. Bu meslek bize babadan kaldı. Beş kardeştik, hepimiz bıçakçıydık. Zamanla kala kala en son bana kaldı. Artık eskisi gibi bıçak yapmıyoruz, alıp satıyoruz. Torunum da ara sıra ilgileniyor ama o da daha çok alım satım yapıyor" dedi.

Mesleğin geçmişte kentte daha yaygın olduğunu belirten Misci, "Bu meslek babadan evlada, evlattan toruna geçerek devam ediyor. Bizim bıçakçılık geleneğimiz yaklaşık 150 yıllık. Bundan 40 yıl öncesine kadar burada bıçak yapan çok sayıda usta vardı" diye konuştu.

Ailenin dördüncü nesil temsilcisi

Dedesiyle birlikte aile mesleğini sürdüren Uğur Misci ise geçmişten öğrendikleri yöntemleri koruyarak bıçakçılığı devam ettirmeye çalıştıklarını söyledi. Misci, "Dedemizden gelen bu mesleği elimizden gelenin en iyisini yaparak devam ettirmeye çalışıyoruz. Asırlara dayanan, çok şerefli bir mesleği sürdürüyoruz. Çünkü bu mesleğin geçmişi bizim ailemizde yaklaşık 150 yıla dayanıyor" dedi.

Geçmişte imalathane ile satış yerinin aynı yerde bulunduğunu ancak daha sonra ayrıldığını belirten Misci, "Eski ustalarımızdan, büyüklerimizden ne gördüysek onları birebir uygulamaya çalışıyoruz. Klasik modeli koruyarak üzerine yenilikler ekliyor, daha güzel hale getirmeye gayret ediyoruz" ifadelerini kullandı.

El yapımı Sivas bıçağını geleceğe taşımak istiyor

Makineleşmeye rağmen geleneksel üretimin korunmasını istediklerini ifade eden Uğur Misci, "Amacımız tamamen el yapımı olan bu mesleğin yok olmamasıdır. Günümüzde makineleşme çok arttı ama Sivas bıçağının en önemli özelliği tamamen el yapımı olmasıdır. Sivas bıçağı, Sivas tarihinde çok önemli bir yere sahiptir. Yüzyıllardır devam eden bir üründür. Geçmişine baktığınızda Sivas'ta üretilen bu bıçağın benzerini başka bir yerde üretmek kolay değildir" dedi.

Aileden aldığı mesleği sürdürmek istediğini belirten Misci, "Bu meslek nesilden nesile aktarılan bir mirastır. Dedemizden aldığımız bu emaneti memleketimizi temsil etmek adına sürdürmeye devam ediyoruz. Bizim nesilden de bu mesleği sürdüren en son kişi benim" diye konuştu.