Sivas\'ta 16 ilçe müftüsü Zara\'da buluştu, eğitim faaliyetleri görüşüldü

Sivas İl Müftüsü Hasan Limon'un başkanlığında, 16 ilçe müftüsünün katılımıyla ilçe müftüleri toplantısı Zara'da gerçekleştirildi.

Toplantıda, idari konuların yanı sıra 2026-2027 eğitim-öğretim yılı içerisinde yürütülecek eğitim faaliyetleri hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. 1-7 Ekim Camiler ve Din Görevlileri Haftası kapsamında gerçekleştirilecek çalışmaların da değerlendirildiği toplantıda, gençlik hizmetleri ve yürütülen çalışmalar üzerine istişareler yapıldı.

Toplantı, dilek ve temennilerin ardından sona erdi.