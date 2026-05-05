Sivas\'ta 200 şehit yakını tatile uğurlandı

05.05.2026 20:53
Sivas'ta düzenlenen program kapsamında 200 şehit ailesi, gazi ve gazi yakını, moral ve motivasyon amaçlı 6 günlük tatil için Alanya'ya uğurlandı.

Sivas'ta şehit aileleri, gaziler ve gazi yakınları için moral ve motivasyon olması amacıyla anlamlı bir tatil programı hazırlandı. Sivas Şehit Aileleri ve Gazileri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği öncülüğünde düzenlenen organizasyon kapsamında, 200 şehit ailesi, gazi ve gazi yakını Alanya'ya uğurlandı. Şehit aileleri, gaziler ve yakınları Sivas'ta ilk defa organize edilen böylesi bir tatil programına dahil olmaktan memnuniyet duyduklarını dile getirdi.

"Onların huzuru, mutluluğu ve refahı bizler için her şeyden önce gelir"

Organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür eden Vali Şimşek, "Devletimiz tüm imkanlarıyla şehit ailelerimizin ve gazilerimizin yanındadır. Onların huzuru, mutluluğu ve refahı bizler için her şeyden önce gelir. Bu anlamlı programda emeği geçen herkese teşekkür ediyor, ailelerimize hayırlı ve güzel bir tatil diliyorum" diye konuştu.

"Onların yanında olmaya, her zaman destek olmaya devam edeceğiz"

Her zaman şehit ailelerinin ve gazilerin yanında olmaya devam edeceklerini belirten Dernek Başkanı Deveci, "Şehit ailelerimiz ve gazilerimiz için düzenlediğimiz bu program, onların moral ve motivasyonuna katkı sunmak adına önemli bir çalışmadır. Bu süreçte bizlere destek olan başta Sayın Abdullah Güler ve Sayın Valimiz Yılmaz Şimşek'e özellikle bizleri Alanya'da ağırlayacak olan Alanya Kaymakamımız Şakir Öner Öztürk'e şehit ailelerimiz ve gazilerimiz adına teşekkür ediyorum. Onların yanında olmaya, her zaman destek olmaya devam edeceğiz" dedi. - SİVAS

