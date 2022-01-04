Sivas'ta 30 bin ton çöp toplandı - Son Dakika

Sivas'ta 30 bin ton çöp toplandı

Sivas İl Özel idaresi yaşanabilir bir köy hayatı ve sağlıklı bir çevre için 668 köyde 30 bin ton çöpü doğaya zarar vermeden topladı

SİVAS - Sivas İl Özel idaresi yaşanabilir bir köy hayatı ve sağlıklı bir çevre için 30 bin ton çöpü doğaya zarar vermeden topladı .

Sivas İl Özel İdaresi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, daha yaşanabilir bir köy hayatı ve sağlıklı bir çevre için çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Genel Sekreter Kadir Algın, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Ahmet Yiğit ve personelleri ile bir araya gelerek, 2021 yılında yapılan faaliyetler hakkında bilgi aldı.

668 adet köyde evsel katı atığı toplandı

Çevre hizmetleri birimi, çevre denetimi birimi ve hayvanların korunması hizmetleri birimi gibi alanlarda çalışmalarına devam eden Sivas İl Özel İdaresi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, atığın toplanması, taşınması, geri kazanılması, bertaraf edilmesi, bertaraf sahalarının kapatılma sonrası bakımı ve bu tür faaliyetlerin gözetim, denetim ve izlenmesi işlemlerini kapsayan faaliyetleriyle başarılı bir çalışma ortaya koyuyor.

30 bin ton çöp toplandı

"Temiz çevre ve daha yaşanılabilir bir köy hayatı" hedefiyle yerleşim yerlerinde çevre temizliğine önem veren Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, 2021 yılı itibariyle 668 köyde 102 bin 344 kişinin evsel katı atığı toplandı. 7 bin 191 adet çöp konteyneri ile il genelinde halkın yüzde 70,41 'ine hizmet verilirken, bu hizmetler sonucu 30 bin ton çöp doğaya zarar vermeden toplandı. Sivas İl Özel İdaresi imkanlar ölçüsünde evsel ve katı atık toplama hizmetini nüfusa bakılmaksızın zamanla tüm köylere yaygınlaştırmayı planlıyor.