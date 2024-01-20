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Sivas'ta 34 yıldır berberlik yapan Salih Uçar, depremde dükkana zarar gelmediğini söyledi - Son Dakika
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Sivas'ta 34 yıldır berberlik yapan Salih Uçar, depremde dükkana zarar gelmediğini söyledi

Sivas'ta yaşayan 59 yıllık berber, 7 metrekarelik dükkanda mesleğini sürdürüyor. 1990 yılında taşındığı kerpiç dükkanda hizmet veren Salih Uçar, mesleğini özveri ile yapıyor. 72 yaşındaki Salih Uçar, 6 Şubat tarihinde meydana gelen depremde dükkanda olduğunu ifade ederek işyerinin herhangi bir zarar görmediğini söyledi.

Sivas\'ta 34 yıldır berberlik yapan Salih Uçar, depremde dükkana zarar gelmediğini söyledi
20.01.2024 - 13:40,  Güncelleme: 13:45
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Sivas'ta yaşayan Salih Uçar, 1990 yılında açtığı kerpiç dükkanda 34 yıldır berberlik mesleğini sürdürüyor.

Sivas'ta yaşayan 59 yıllık berber, 7 metrekarelik dükkanda mesleğini sürdürüyor. 1990 yılında taşındığı kerpiç dükkanda hizmet veren Salih Uçar, mesleğini özveri ile yapıyor. 72 yaşındaki Salih Uçar, 6 Şubat tarihinde meydana gelen depremde dükkanda olduğunu ifade ederek işyerinin herhangi bir zarar görmediğini söyledi.

"Bu dükkana 1990 yılında geldim"

34 yıldır berberlik mesleğini sürdüren Salih Uçar dükkana gelen müşterilerin memnun olduğunu ifade ederek, "Bu dükkan karşıdaki apartman ile beraber yapıldı. Bu dükkana 1990 yılında geldim ve 34 yıldır berberlik mesleğimi bu dükkanda yapıyorum. Görenler bu dükkanın çok eski olduğunu söylüyorlar. Maraş depreminin olduğu gün ben bu dükkanın içindeyim. Depremden fazla etkilenmedim. Arkadaşlarım dükkana gelip deprem olduğunu söylediler ve ben de o zaman deprem olduğunu anladım. Zamanında çarşıya gitmedim. Dükkanımdan memnunum ve yerim güzel. Dükkana gelen müşteriler dükkandan gayet memnun" diye konuştu. - SİVAS

Kaynak: İHA
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Son Dakika Yerel Sivas'ta 34 yıldır berberlik yapan Salih Uçar, depremde dükkana zarar gelmediğini söyledi - Son Dakika


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