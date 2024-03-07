Sivas'ta 40 Yıldır Kumru Besleyen Şemsettin Kılıç - Son Dakika
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Sivas'ta 40 Yıldır Kumru Besleyen Şemsettin Kılıç

Sivas\'ta 40 Yıldır Kumru Besleyen Şemsettin Kılıç

Sivas'ta yaşayan Şemsettin Kılıç, 40 yıldır kumru besliyor. Günün büyük bir bölümünü kumrular için hazırladığı yaşam alanında geçiren Kılıç, kuşları ile çocuk gibi ilgileniyor. Sivas kumrusunun kendine has özellikleri olduğunu söyleyen Kılıç, bu kumruların yurtdışından da talep gördüğünü belirtti.

07.03.2024 11:46  Güncelleme: 11:48
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Sivas'ta yaşayan Şemsettin Kılıç, 40 yıldır kumru besliyor. Günün büyük bir bölümünü kumrular için hazırladığı yaşam alanında geçiren Kılıç, kuşları ile çocuk gibi ilgileniyor.

Sivas'ta yaşayan 65 yaşındaki Şemsettin Kılıç, 25 yaşında Sivas kumrularına merak saldı. Bir çift kumru alarak beslemeye başlayan Kılıç, zamanla kuşlarının sayısını çoğalttı. Müstakil evinin bahçesinde kuşları için özel yaşam alanı hazırlayan Şemsettin Kılıç, her sabah kümeste bulunan sobayı yakarak ortam sıcaklığını sağlıyor. Günün büyük bir bölümünü kümeste kuşlarla ilgilenerek geçiren Kılıç, Sivas kumruları ile çocuk gibi ilgileniyor.

Çocukluktan gelen tutku 40 yıldır sürüyor

Bir dönem güvercin besleyen ve sonrasında Sivas kumrusuna merak salan Şemsettin Kılıç, "Bu tutku çocukluktan itibaren var. Bir de bunların sevgi bağı bambaşka. Ben uyanır uyanmaz kumrularımın yanına gelip yemini suyunu verir, sobalarını yakarım. Daha sonra köpeğimi, tavuklarımı yemler sonra gider evimin sobasını yakarım. Her zaman sıcağı severler soğukta kalırlarsa boğaz enfeksiyonu kaparlar. Kumrular sıcak ortamı sever. Soğuk havada yavru vermez. Nemi olan yerde nemi çeker. Soğuk bir memlekette yaşıyoruz ama sıcağı çok severler ve sıcakta yaşarlar. Bunun için de hep sobalarını yakarım. Sobada hayvan gübresi ve odun yakarım. Kömür yakmam zehirleme yapar" ifadelerine yer verdi.

Sivas kumrusu yurtdışından talep görüyor

Sivas kumrusunun kendine has özellikleri olduğunu söyleyen Kılıç, "Bu kumrular Sivas'ın yerli kuşları. Bazıları ince uzun öter bazıları ağızlı öter mesela kuşların kendi zevklerine göre iki çeşit ötme türü bulunur. Kumrunun kalitesini ötme şekli ve renginden anlarız. Erkek kumruların ufak boyutlarda olması önemli değil fakat dişi kumrular ufak olursa yumurtlayamaz, yavru veremez, rahatsızlanır. Kumrular uçmaya başladıktan üçüncü aylarından itibaren ötmeye başlar 4. aylarında da çiftleşirler. Sağlıklı bir kumru en fazla 2-3 dakika öter. Sivas Kumrusuna talep fazla isteyenler var. Arabistan, İran ve Mısır'dan çok talep var. Bu kumruların tanesi 50-100 bin TL arası eder" şeklinde konuştu. - SİVAS

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Sivas'ta 40 Yıldır Kumru Besleyen Şemsettin Kılıç - Son Dakika

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