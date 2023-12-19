Sivas\'ta Aykut Kocaman\'ın adı camiden kaldırıldı

Sivas'ta haritalarda bir camiye konumlandırılan eski milli futbolcu ve teknik direktör Aykut Kocaman'ın adı kaldırıldı.

Sivas'ın Selçuklu Mahallesi'nde bulunan Akşemsettin Camii'ne eski milli futbolcu ve teknik direktör Aykut Kocaman'ın adı konumlandırılmıştı. Haritalarda camiyi arayanlar Kocaman'ın adı ile karşılaştığına hayrete düşmüştü. Yapılan haberlerin ardından Aykut Kocaman'ın adı Google haritalardan kaldırdı. Düzeltilen bu durum mahalle sakinlerini sevindirdi. Selçuklu Mahallesi Muhtarı da yanlışın fark edildiğini ve düzeltildiği için memnun olduklarını dile getirdi.

27 yıldır aynı isimle biliniyor

Selçuklu Mahallesi Muhtarı Mustafa Kemal Işık yaptığı açıklamada, "Selçuklu Mahallesi'nde bulunan Akşemsettin Camii, Google haritalarda arandığında Aykut Kocaman Camii olarak ve kapalı olarak geçiyordu. Bu yanlışlık fark edildi. Bunun üzerine haber yapıldı ve bu yanlışlık düzeltildi. Memnuniyetlerimizi arz ediyoruz. Cami 1996 yılında yapıldı. Yani 27 yıllık bir mazisi var. O günden beri aynı isim ile anılmakta. Aykut Kocaman isminin bir yanlışlık olduğunu düşünüyoruz. Dolayısıyla sevindik. Camimiz her zaman açık, bahsedildiği gibi hiç kapalı olmadı. Mahallemizde 27 yıldır hizmet vermektedir" ifadelerini kullandı. - SİVAS