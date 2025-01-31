Sivas'ta Çatıda Yangın Paniğe Neden Oldu - Son Dakika
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Sivas'ta Çatıda Yangın Paniğe Neden Oldu

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Sivas'ın Yakupoğlan köyünde bir binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi ile büyümeden söndürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

31.01.2025 12:48  Güncelleme: 12:51
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Sivas'ta çatıda çıkan yangın paniğe neden oldu

SİVAS - Sivas'ta bir binanın çatısında çıkan yangın, paniğe neden olurken itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile büyümeden söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre yangın, dün akşam saatlerinde Sivas merkeze bağlı Yakupoğlan köyünde meydana geldi. Henüz tespit edilemeyen bir sebeple 4 katlı bir binanın çatısında yangın çıktı. Çatı katında yangını gören vatandaşlar, durumu 112 çağrı merkezine bildirdi. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, mahalle sakinleri tarafından paniğe neden olurken Sivas Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile büyümeden söndürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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