Çiftler nikah salonuna akın etti, tarih kadar nedeni de dikkat çekti

Sivas'ta evlilik tarihlerini unutulmaz kılmak isteyen çiftler, takvimlerin dikkat çeken tarihi 06.06.2026'yı tercih etti. Evlendirme dairelerinde yoğunluk oluşurken, çiftler ise bu tarihi seçmelerindeki en önemli nedenlerden birinin "Erkeklerin evlilik yıl dönümünü kolay hatırlaması için bu tarihi seçtik" ifadelerine yer verdiler.

Sivas'ta hayatlarını birleştirmek isteyen çiftler, takvimlerin dikkat çeken tarihi olan "06.06.2026" gününde nikahlarını kıydırmak için Sivas Belediyesi Evlendirme Dairesi'ne akın etti. Akılda kalıcı olması nedeniyle yoğun ilgi gören özel tarih, bugün Sivas Belediyesi Nikah Salonu'nda yoğunluğa neden oldu. Evlilik tarihlerini unutulmaz hale getirmek isteyen çiftler, özel günlerini anlamlı bir tarihle taçlandırmak için aylar öncesinden rezervasyon yaptırdı. Düğün ve nikah hazırlıklarını bu tarihe göre planlayan çiftler, günün oluşturduğu görsel uyumun yanı sıra akılda kalıcılığını da önemli bir tercih sebebi olarak gösterdi. Özellikle erkeklerin evlilik yıl dönümlerini unutmamak için bu tür özel tarihlere yöneldiğini söyleyen çiftler, rakamların sıralı ve kolay akılda kalabilir olduğunu belirtiler.

"Ben biraz unutkan biriyim"

Nikah için özel günü seçen Yiğithan Bozdalı ve Ebrar Çakır çifti kolay hatırlamak için bu tarihi seçtiklerini belirterek, "Ben biraz unutkan biriyim. 06.06.2026 sıralı bir tarih olduğu için evlilik yıldönümümüzü kolay bir şekilde hatırlayayım diye eşim bu tarihi istedi. Yaklaşık 4 ay öncesinden geldik ve başvurduk. Bir yuva kuracağız inşallah. Bizim gibi bugün evlenen birçok çift var ve burası o yüzden çok kalabalık Allah onları da mutlu mesut etsin" dediler.

"Akılda kalsın diye bugünü seçtik"

Fatih Uğur ve Derya Cırıtçı çiftçi ise" Çok önemli ve anlamlı bir gün oldu bizim için. Hem senede bir defa denk geliyor hem de akıllarda kalabilmesi için bugünü tercih ettik. Eşimin unutma ihtimalini de en aza indirebilmek için 06.06.2026 tarihini tercih ettik. Bu kadar yoğun olabileceğini biz de tahmin etmiyorduk. Bizim içinde güzel oldu bütün çiftlerle bir arada olmak ve onların de mutlu günleri görmek" diye konuştular.

"Çok anlamlı bir gün"

Tarık Erin ve Ferhan Toyran çifti "Çok güzel ve anlamlı bir gün. Hatırlaması kolay olduğu için bugünü seçtik. O yüzden kendimizi şanslı hissediyoruz" ifadelerine yer verdiler. - SİVAS